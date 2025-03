RESCISSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: Marotta lo comunica ufficialmente a Inzaghi | Cacciato dalla Pinetina

Inter, decisione clamorosa: il campione, che in nerazzurro ha combattuto mille battaglie, è a un passo dalla risoluzione del contratto.

Terremoto improvviso in casa Inter, dove nelle ultime ore è maturata la decisione di rescindere anticipatamente l’accordo che lega il campione ai colori nerazzurri. Una doccia fredda per tutti i sostenitori della Beneamata, grati e affezionati a colui che può essere definito un pilastro della squadra.

Un vero e proprio choc, riferito non soltanto al nome del protagonista indiretto di questa decisione, ma anche per le tempistiche con le quali essa giunge. Ad oggi, i nerazzurri sono in piena corsa su tutti i fronti: guidano il campionato con ottime possibilità di vincere lo scudetto, sono in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di UEFA Champions League li attende il doppio confronto con i tedeschi del Bayern Monaco.

Insomma, tutto benissimo fino a questo momento, con Simone Inzaghi che, in panchina, sta vivendo un’altra annata sensazionale. Un risultato reso possibile senza dubbio dall’ottima gestione atletica e tecnica della sua compagine, non trascurando al tempo stesso la profondità della rosa. Dettaglio, quest’ultimo, non trascurabile, in quanto disporre di rotazioni di livello consente ai club di essere competitivi su più fronti.

Addirittura, Giuseppe Marotta avrebbe già avuto un confronto con il tecnico dei meneghini, comunicandogli la volontà della società di interrompere il rapporto in essere con il giocatore. Nelle prossime ore, di conseguenza, potrebbe essere costretto a preparare le valigie e a salutare per sempre la Pinetina.

L’INTER CACCIA IL SUO CAMPIONE: tifosi increduli

A gravare pesantemente sul giudizio nei suoi confronti non è certo il suo rendimento. Quest’ultimo si è sempre rivelato all’altezza delle aspettative, contribuendo in maniera determinante ai successi interisti degli ultimi anni. Tuttavia, l’integrità fisica del calciatore solleva più di un dubbio sul suo avvenire all’ombra del Duomo.

Sono stati numerosi gli infortuni rimediati in stagione, durante la quale ha saltato 21 incontri nel periodo compreso fra i mesi di ottobre e di febbraio, inducendo i dirigenti a valutare la chance di esercitare l’opzione di risoluzione anticipata del contratto.

Dirigenza nerazzurra concorde: il giocatore se ne deve andare

Si tratta di Francesco Acerbi, recente protagonista di una piccata risposta alla stampa da parte del ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti (“Ma voi lo sapete di che anno è?”). La sua carta d’identità non più verdissima (37 anni), ahilui, gioca ampiamente a suo sfavore.

Considerati tutti questi aspetti, l’Inter – scrive “La Gazzetta dello Sport” – potrebbe chiudere i rapporti con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale. Stefan De Vrij è tornato sui livelli del passato, sfornando performance soddisfacenti, e la rinascita dell’olandese potrebbe essere a questo punto decisiva per l’addio di Acerbi.