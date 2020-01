L’edizione odierna di “Repubblica” parla del match di oggi tra Palermo e Marsala e dei tifosi lilibetani che saranno al seguito della squadra. Gli ” altri” non capiranno mai perché la maglia e i colori vengono prima di tutto, non capiranno mai l’esigenza di seguire la propria squadra per tutta l’Italia, che sia la prima nella massima serie o una che milita nei tanti gironi della serie D. I veri ultrà, spinti dalla passione, dal legame indissolubile con la propria terra d’origine e con il vessillo inciso sulla pelle, sfidano le intemperie, percorrono chilometri e restano legati ad un’idea di calcio ormai per molti superata, dove a farla da padrone è esclusivamente l’amore per la propria squadra. Anche il ” Nucleo ribelle”, con Marco e Ciccio in prima linea, incarna questa filosofia. Nel corso della stagione hanno seguito il Marsala ovunque, da Nola a Savoia, da Messina a Licata, fino a Troina. Tutte partite vissute con la stessa adrenalina – scrive il quotidiano ., la stessa sofferenza, la stessa dedizione e soprattutto la stessa voglia di inneggiare alla propria squadra. Quella odierna, però, al ” Barbera” di Palermo, sarà una gara diversa. A distanza di 19 anni e 10 mesi dall’ultima sfida con i rosanero, il 5 marzo 2000, il popolo azzurro tornerà sugli spalti dello stadio palermitano per incitare i propri beniamini. In quello stesso stadio che, fino a pochissimi anni fa, ospitava incontri di serie “A” con 35 mila presenze. Anche gli storici tifosi azzurri, che a fine anni ’90 erano alla guida della “Falange biancazzurra” e del “Gruppo Supporters”, hanno deciso di ritrovarsi per partire alla volta di Palermo a sostegno della bandiera azzurra. Da un’idea di Ciccio Genna e Massimo Milazzo sono stati predisposti due pullman che, gratuitamente, permetteranno di raggiungere il capoluogo e godere dello spettacolo che regalerà la partita. «Con gli amici di sempre, Fabio e Nicola Parisi, ci siamo prodigati per recuperare il budget necessario al noleggio dei bus, coinvolgendo alcuni imprenditori come sponsor – ha sottolineato Fabio Internicola – Sarà un modo per vivere l’avvicinamento a questa sfida tutti insieme e per condividere ricordi ed emozioni». Saranno oltre 500 i tifosi che gremiranno il settore ospiti del ” Renzo Barbera” e che si stringeranno in un unico coro con gli ultrà palermitani. «Siamo due tifoserie gemellate – dice Fabio Parisi – Già in occasione della gara disputata a Marsala si sono instaurati rapporti di amicizia e reciproca stima. In questi giorni ci siamo sentiti per confrontarci e darci appuntamento alla Favorita. Mi auguro di poter, a fine stagione, gioire per la promozione tra i professionisti dei rosanero e spero che il mio Marsala preservi la categoria e possa, nel prossimo futuro, tornare ai fasti del passato ».