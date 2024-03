Repubblica: “Palermo in crisi ma la trasferta dice mille: «Il vero tifoso non bada alla classifica»”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui tifosi del Palermo sempre al seguito dei rosanero in trasferta.

Un altro esodo rosanero fuori porta, con il contatore dei tifosi in trasferta che ha superato quota 18mila, senza contare chi non occupa i posti nel settore ospiti. Nonostante la mazzata psicologica della partita allo “Zini” di Cremona, la batosta di Brescia e in mezzo lo scivolone casalingo contro la Ternana, anche a Lecco, in un’ora, è andato sold out il settore ospiti. E almeno un migliaio di supporter palermitani seguiranno Brunori e compagni nella partita di sabato contro il Lecco al “Rigamonti-Ceppi”.

«Il vero tifoso rosanero non guarda la classifica e gli ultimi risultati della squadra, soprattutto se vive lontano da Palermo — racconta Marco Placente, palermitano che abita a Cologno Monzese e non si perde una trasferta dei rosa — certo, siamo amareggiati per le ultime partite, personalmente farò anche questa trasferta che si trova a pochi chilometri con tutta la mia famiglia».

Placente fa parte di un gruppo di tifosi rosanero del Milanese nato su Facebook, che si chiama “Milano & hinterland rosanero”, che raggruppa circa 300 persone che abitano vicino al capoluogo lombardo. «In genere ci organizziamo con passaparola e a volte ci diamo una mano per i passaggi in auto. — racconta ancora Placente — C’è un grande gruppo di tifosi per ogni regione come ad esempio quelli che raccolgono tifosi emigrati in Veneto ed Emilia. Quest’anno in serie B c’erano 15 trasferte nel raggio di 300 chilometri e quindi tanti fan rosanero si sono potuti organizzare per le trasferte».

Sicuramente il grosso dei supporter del Palermo che colorano di rosa le curve di tutta Italia viene dal Centro-Nord. «A Brescia ad esempio — dice ancora Placente Lecco è stato più complicato organizzarsi da Palermo perché è la seconda trasferta consecutiva in pochi giorni».