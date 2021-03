L’edizione odierna di Repubblica si occupa del caso di assenteismo tra i dipendenti dell’Ospedale Di Cristina di Palermo.

Tutto è partito dalla denuncia del papà di un bambino ricoverato all’ospedale Di Cristina. Lo avevano insospettito le lunghe assenze di alcuni infermieri del pronto soccorso pediatrico: dovevano occuparsi di suo figlio e di altri pazienti, li aveva cercati più volte e non li aveva trovati, benché risultassero regolarmente in servizio. Esasperato dalla situazione, si è rivolto ai carabinieri. Così sono partite le indagini, coordinate dal pool guidato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e che hanno portato ieri all’esecuzione di otto ordinanze di misure cautelari per assenteismo.