L’edizione odierna di “Repubblica” parla del futuro legato alla panchina del Palermo. Di allenatori – scrive il quotidiano -, Castagnini e Sagramola ne hanno diversi. Si cerca una profilo che conosca la categoria. I nomi sono quelli di Fabio Caserta e Boscaglia, passando per Calori, Grassadonia, Mimmo Toscano e Auteri. Dopo l’annuncio ufficiale della promozione in C e del tipo di campionato che affronteranno i rosanero si saprà di più.