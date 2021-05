L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul futuro societario del Palermo.

A complicare la missione della ricerca dei soci c’è anche il periodo che sta vivendo il mondo del calcio. In viale del Fante si studia la soluzione per puntare solamente sulle proprie forze in vista della prossima stagione.





E’ allo studio un piano chiaro per rendere effettivamente il Palermo una “casa di vetro”: una sorte di patto con la città in cui l’imprenditore annuncia con chiarezza quali sono le sue forze e i suoi obiettivi, in attesa di nuovi soci e allontanando possibili incomprensioni con la piazza. Un clima da “patti chiari e amicizia lunga”.