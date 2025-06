Reijnders verso la Premier, ma è in buona compagnia | Altra mega offerta al Milan: Tare non può rifiutare

Senza Coppe, il club rossonero deve valutare la cessione di qualche pezzo pregiato per cercare di fare cassa.

La stagione 2024-2025 del Milan è stata segnata da un alternarsi di allenatori e risultati deludenti. Paulo Fonseca, subentrato dopo l’epoca dorata di Stefano Pioli, ha avuto un inizio di campionato problematico, con una serie di risultati negativi ad inizio stagione, il che ha rappresentato l’avvio peggiore degli ultimi dieci anni per il club.

Nonostante alcune vittorie significative, come il derby contro l’Inter e il successo contro il Real Madrid in Champions League, la squadra ha mostrato una mancanza di continuità, con frizioni interne e un gioco poco equilibrato.

A dicembre, Fonseca è stato esonerato e sostituito da Sergio Conceição. Il nuovo tecnico ha portato inizialmente un raggio di speranza, vincendo la Supercoppa Italiana in finale contro l’Inter. Tuttavia, in campionato, i risultati sono rimasti deludenti, con un andazzo altalenante ed una media punti più bassa del predecessore.

La squadra ha concluso la stagione all’ottavo posto, mancando la qualificazione alle competizioni europee, e ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Da pochi giorni anche Conceição è stato sollevato dall’incarico, segnando la fine di una stagione travagliata per il Milan.

Si riparte da Tare e Allegri

Il Milan avvia una nuova era con Massimiliano Allegri, richiamato per la seconda volta sulla panchina rossonera dopo undici anni. Il tecnico livornese ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, a circa 5 milioni di euro netti a stagione. La sua nomina arriva dopo una stagione deludente culminata con la mancata qualificazione per le competizioni europee.

Allegri avrà pieni poteri nella ricostruzione della squadra, con particolare attenzione al modulo 3-5-2, che prevede una difesa solida e un centrocampo dinamico. Il direttore sportivo Igli Tare, insediatosi recentemente, è al lavoro per rinforzare la rosa, puntando su acquisti mirati per ogni reparto.

La Premier bussa per i gioielli rossoneri

Il Milan deve prendere decisioni importanti riguardo alla permanenza di alcuni dei suoi giocatori più talentuosi. Tijjani Reijnders, centrocampista olandese, è al centro dell’attenzione di top club europei, tra cui il Manchester City. Nonostante il rinnovo, il centrocampista-goleador resta nel mirino di alcuni top club europei e in caso di maxi-offerta sarà difficile trattenerlo.

Anche Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense, ha attirato l’interesse della Premier League. Secondo alcune indiscrezioni, il Liverpool avrebbe mostrato interesse per il giocatore . Il Milan, pur desiderando trattenere entrambi i calciatori, potrebbe trovarsi costretto a valutare offerte vantaggiose per finanziare il progetto di ricostruzione della squadra.