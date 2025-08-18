Reggiana, Novakovich ad un passo: smentito l’affare Lasagna

La Reggiana è al lavoro per rafforzare il proprio reparto avanzato, in vista del prossimo campionato di Serie B. Secondo quanto riportato da Pianetaserieb.it, i granata sono a un passo dall’aggiudicarsi le prestazioni sportive di Andrija Novakovich. Il centravanti americano, nella passata stagione, ha vestito la maglia del Bari, mettendo a segno 3 gol in 28 presenze.

Classe ’96, Novakovich rappresenta un bel colpo per la Regia, che va a rinforzare il proprio attacco con un giocatore che in B ha sempre detto la sua. Arrivano invece le smentite dei granata sui presunti contatti per Kevin Lasagna: la Reggiana non ha mai messo l’ex Verona nel mirino, il giocatore non rappresenta dunque un obiettivo per il club.