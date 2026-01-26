Reggiana, arriva Vicari dal Bari: il sostituto di Magnani in difesa

La Reggiana ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Vicari, che prende il posto di Giangiacomo Magnani, tornato al Palermo dopo sei mesi in prestito. Il centrale classe 1994, proveniente dal Bari, arriva in prestito fino al termine della stagione per rinforzare la difesa granata.

Ecco il comunicato ufficiale del club emiliano:

“La linea difensiva granata si rinforza con l’arrivo di Francesco Vicari. AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione del centrale classe 1994 di proprietà del Bari.

Nato a Roma, Vicari fa il suo esordio tra i professionisti in Serie B con la maglia del Novara nel maggio 2013 e con gli azzurri resta altre tre stagioni prima del trasferimento alla SPAL. Con il club ferrarese è protagonista della promozione in Serie A e dal 2017 al 2020 mette insieme 96 presenze nel massimo campionato. Nel luglio 2022, dopo il ritorno in Serie B con i biancoazzurri, viene rilevato dal Bari. In biancorosso, nel corso delle ultime quattro annate, arriva a vestire la fascia da capitano e taglia il traguardo delle 200 presenze in cadetteria.”