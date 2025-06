RASHFORD PER LEAO: era tutto fatto a gennaio, la trattativa si è riaccesa all’improvviso

Il futuro di Leao è sempre avvolto nel mistero e potrebbe essere lontano da Milano.

La stagione 2024/25 di Rafael Leão con il Milan è stata caratterizzata da alti e bassi, riflettendo l’andamento altalenante della squadra. Nonostante alcune difficoltà iniziali, il portoghese ha concluso l’annata con 12 gol e 13 assist in 50 presenze complessive tra campionato e coppe, raggiungendo per la quarta volta consecutiva la doppia cifra in entrambe le statistiche.

Leão ha avuto un inizio di stagione complicato sotto la guida di Paulo Fonseca, con tensioni legate al suo contributo difensivo e al lavoro senza palla. Queste difficoltà hanno portato a esclusioni dall’undici titolare e a prestazioni sottotono . Tuttavia, con l’arrivo di Sérgio Conceição a gennaio, il rendimento di Leão è migliorato, culminando in una prestazione decisiva nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, dove ha fornito l’assist per il gol vittoria.

In Serie A, Leão ha disputato 34 partite, segnando 8 gol e fornendo 10 assist, confermandosi uno dei principali creatori di gioco della squadra . Le sue prestazioni sono state cruciali in diverse occasioni, come nella vittoria per 4-0 contro l’Udinese, dove ha sbloccato il risultato con un gol nel primo tempo.

Nonostante le difficoltà, Leão ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento, mantenendo un ruolo centrale nell’attacco rossonero. Il suo futuro al Milan rimane oggetto di speculazioni, con l’interesse di club europei e sauditi, ma il suo contratto con il club rossonero è valido fino al 2028, con una clausola rescissoria di 175 milioni di euro.

Occhi su Rashford mentre osserva Leão

Il Barcellona è alla ricerca di un rinforzo offensivo per la prossima stagione e, se da una parte il nome di Rafael Leão resta in cima alla lista dei desideri, dall’altra sta prendendo quota una suggestione sempre più concreta: Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United, protagonista di una stagione altalenante, ha intensificato le sue interazioni con l’ambiente blaugrana, alimentando i rumors su un possibile trasferimento. Secondo Marca, Rashford ha iniziato a seguire il Barça su Instagram e ha pubblicamente elogiato Lamine Yamal dopo un Clásico, facendo parlare di un interesse concreto.

L’ultimo episodio social ha scatenato nuove speculazioni: sotto una foto postata da Yamal insieme all’artista Myke Towers, Rashford ha commentato con un’emoji “ghiacciata”, interpretata dai fan come un segno di complicità o stima nei confronti del giovane talento catalano. Il gesto ha subito fatto il giro del web, trasformandosi in un piccolo caso virale che ha rafforzato l’ipotesi di un suo possibile approdo in Liga.

Rashford infiamma i social

Mentre il Milan si interroga sul futuro di Leão, che resta nel mirino blaugrana, l’interesse del Barcellona per Rashford si fa sempre più insistente. Le continue interazioni dell’inglese con i profili legati al club catalano sembrano essere il preludio a un cambio di maglia, soprattutto in un’estate in cui lo United potrebbe aprire alla cessione.

In questo scenario, il Barça potrebbe decidere di virare proprio sull’attaccante inglese, nel caso in cui l’assalto a Leão non si concretizzasse.