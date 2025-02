Ragazzo, ti vendiamo per fare plusvalenza | Marotta costretto a sistemare il bilancio: addio a un titolarissimo

Calciomercato Inter, cessione clamorosa in arrivo per sistemare le finanze del club: Marotta ha deciso, il titolare di Simone Inzaghi dovrà dire addio.

L’Inter di Simone Inzaghi è l’unica squadra italiana ancora in corsa in UEFA Champions League. Dopo i play-off, hanno salutato la competizione Juventus, Milan e Atalanta, che si sono così unite al Bologna, eliminato già al termine della fase “campionato” della manifestazione continentale.

Un grande onore per i nerazzurri, rimasti i soli a reggere il vessillo tricolore in Europa. Tuttavia, malgrado questo aspetto, i meneghini hanno di che essere infelici. In primis per l’infortunio occorso a Yann Sommer, che gli impedirà di difendere i pali interisti nelle prossime gare di campionato e Coppa Italia. In seconda battuta per i conti societari, che non navigano in acque tranquille.

A tal proposito, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta (profilo certamente di spicco nell’universo del calciomercato, ndr) si ritrova costretto a sistemare il bilancio mediante alcuni operazioni di calciomercato. Queste ultime, in maniera inevitabile, apriranno all’addio di alcuni giocatori che compongono la rosa attuale.

Fra questi figura anche un titolarissimo, inserito nella rosa dei cedibili nel tentativo di recuperare la maggior liquidità possibile. Una separazione indubbiamente sofferta e figlia non certo di scelte tecniche. Di fatto, si punta a fare una plusvalenza soddisfacente, che possa così sopperire nel breve periodo alle esigenze economiche della società lombarda.

Il campione dell’Inter sacrificato da Marotta sull’altare del bilancio

Non va poi dimenticato quanto l’età media della formazione nerazzurra sia tendente verso l’alto e come questo possa incidere sulle scelte di mercato. Non in questo caso, però: sì, perché il protagonista di quella che potrebbe essere una delle trattative più sorprendenti dell’estate ha 24 anni d’età.

Ne ha 25, invece, Davide Frattesi, uno dei principali indiziati alla partenza nella stagione calda dell’anno. Non è a lui, tuttavia, che ci riferiamo, bensì a un calciatore che ha saputo imporsi con la sua fisicità nello scacchiere dei milanesi, conquistando subito la tifoseria.

Marotta lo ha venduto, tifosi interisti totalmente spiazzati: se ne va un titolare

A riportare l’indiscrezione sono i colleghi de “La Gazzetta dello Sport”, i quali sottolineano che sull’altare del bilancio potrebbe essere sacrificato Yann Bisseck, per il quale negli ultimi mesi sarebbero già state recapitate proposte d’acquisto pari a 30 milioni di euro. Offerte gentilmente declinate dall’Inter, ma che, alla luce delle vicissitudini finanziarie, potrebbero tornare prepotentemente d’attualità.

L’idea di fare cassa con il classe 2000 originario di Colonia non è mai tramontata del tutto nelle teste dei dirigenti meneghini. Sarebbe un divorzio clamoroso, ma comunque tutt’altro che improvvisato: l’addio di Bisseck sarebbe propedeutico esclusivamente a sanare i conti societari e a ripristinare un clima di tranquillità economica.