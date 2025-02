RAGAZZO, È MEGLIO SE TE NE VAI: Thiago Motta lo manda a giocare in America | Venduto col mercato chiuso

Colpo di scena clamoroso nel calciomercato Juventus: Thiago Motta fa cedere un suo calciatore, nonostante la finestra di trattative sia chiusa.

Il calciomercato in casa Juventus non è ancora terminato. Nonostante la finestra invernale di trattative sia terminata allo scoccare della mezzanotte di lunedì 3 febbraio, alla Continassa c’è ancora spazio per una cessione. Quest’ultima spiazza tutti – tifosi e addetti ai lavori – e rappresenta un autentico colpo di scena, soprattutto perché arriva a stagione in corso, con la “Vecchia Signora” ancora in corsa su più fronti.

Thiago Motta, tuttavia, è stato categorico e non ha lasciato alcun margine per eventuali ripensamenti: il giocatore deve lasciare la Continassa con effetto immediato. I bianconeri hanno inanellato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare (due in Serie A e una in Champions League), ma l’allenatore non vuole cali di tensione proprio ora che la sua squadra pare aver ritrovato il feeling con il successo.

Ecco spiegato il motivo per cui, chi ai suoi occhi non risulta in sintonia con la sua filosofia di gioco e con il gruppo, deve abbandonare Torino. Il protagonista di questa vicenda sta preparando i bagagli, direzione Stati Uniti d’America. Proverà a trovare fortuna dall’altra parte dell’Atlantico, in un campionato in forte ascesa in termini di appeal mediatico.

A far clamore è la tempistica del suo addio al club sabaudo, che si consuma al di fuori della regolare sessione di calciomercato a cui tutti noi siamo avvezzi. Non ultimo, sottrarre una pedina alla rosa in questa fase determinante dell’anno potrebbe essere un’arma a doppio taglio, ma la direzione individuata dal tecnico ex Bologna è ormai chiara.

DEVI ANDARE IN AMERICA: la Juventus saluta il suo calciatore

Giunge così ai titoli di coda la storia d’amore tra il campione e la Signora. Una storia fatta di alti e bassi, di momenti complicati anche a livello personale per il diretto interessato, sempre superati con la casacca a strisce bianche e nere tatuata sulla pelle. Adesso è tempo di voltare pagina e di abbracciare una nuova avventura professionale.

A darne notizia è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sulle colonne dell’omonimo sito. Nell’articolo dedicato a tale news, viene posto in evidenza come Cristiano Giuntoli abbia di fatto programmato quest’ulteriore uscita: la fumata bianca, di conseguenza, non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.

Thiago Motta lo caccia: finisce la sua avventura in bianconero

Si tratta, nello specifico, della cessione di Daouda Peeters, sul quale è piombato con decisione il Las Vegas Light, club americano che milita in USL.

Nel 2020, dopo il prestito allo Standard Liegi, una rara neuropatia l’ha colpito. Dopo mesi di battaglia, fortunatamente, è riuscito a tornare in campo con la Juventus Next Gen e ora sogna l’America.