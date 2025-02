Ragazzo, DEVO CAMBIARTI RUOLO: Conte se ne inventa una delle sue | Da fantasista… a terzino sinistro

Emergenza infortuni in casa Napoli, Antonio Conte è costretto a correre ai ripari: il fantasista della squadra diventa terzino.

La leadership della classifica di Serie A è stata preservata nell’ultimo turno di campionato, grazie anche alla vittoria della Juventus sull’Inter, ma il Napoli di Antonio Conte può dirsi tutt’altro che tranquillo. I partenopei, infatti, stanno vivendo un momento difficile, complici i tre pareggi di fila e una rosa dalla coperta troppo corta.

Quest’ultimo aspetto è stato messo in evidenza con prepotenza dalla voragine originatasi sulla corsia laterale mancina. Il tecnico dei campani non ha infatti alternative a Pasquale Mazzocchi. Gli infortuni di Olivera, fermo da fine gennaio e ancora in bilico per la gara contro il Como, e quello di Spinazzola (rientrerà a marzo) complicano maledettamente la situazione.

Non essendoci più calciatori in squadra con quelle caratteristiche, a Conte non resta che provare a inventarsi una soluzione. Che, nell’immediato, dovrebbe coincidere con l’adattamento al ruolo di un altro degli uomini a sua disposizione. Non è la prima volta in carriera che lo fa: alla Juventus, infatti, aveva arretrato il raggio d’azione di Simone Pepe, schierandolo talvolta come terzino.

A sorprendere, tuttavia, è la scelta del profilo. Sì, perché non si tratta di un difensore, bensì del fantasista del Napoli. Questo potrebbe fare discutere gli appassionati e dividere la tifoseria, in quanto è una decisione che depotenzia l’undici titolare nella porzione più avanzata di campo.

DA FANTASISTA A TERZINO: Antonio Conte cambia ruolo al suo calciatore

Occorre fare di necessità virtù, in frangenti come questi, e Conte ne è pienamente consapevole. In carriera ha vissuto altri frangenti del tutto simili a questo e, come fanno tutti i più grandi allenatori, non è rimasto immobile a leccarsi le ferite. Per contro, ha trovato il modo di ovviare all’imprevisto e soltanto il campo rivelerà la bontà della sua intuizione.

Chiaramente, i sostenitori del club campano si augurano che possa rivelarsi vincente: la graduatoria in campionato è estremamente corta e le due sole lunghezze di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi non possono certo lasciar dormire sonni tranquilli a Romelu Lukaku e compagni.

Conte gli cambia ruolo: rivoluzione clamorosa e imprevedibile nella rosa del Napoli

Chiedere gli straordinari a McTominay e Anguissa è improponibile: i due continuano a fare costantemente legna in mezzo al campo e pensare che conservino ulteriori energie da investire sulle fasce è pura utopia.

Antonio Conte, così, ha inteso dare fiducia a uno tra Gillmour e Billing: già in occasione dell’incrocio con il Como potrebbe esserci spazio dall’inizio per uno di loro. Si tratterebbe in ogni caso di un debutto per entrambi come terzino sinistro e chissà che non possano diventare l’arma in più del Napoli.