RAGAZZI, ME NE VADO, Thiago Motta non mi fa giocare mai | Ha svuotato l’armadietto: volo diretto per l’America

Juventus, calciomercato in uscita che si anima improvvisamente: il campione ha rotto con Thiago Motta e ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

La prematura eliminazione dalla UEFA Champions League della Juventus, estromessa dalla competizione per mano del PSV Eindhoven, rischia di lasciare strascichi pesanti nello spogliatoio. I bianconeri hanno ceduto nei Paesi Bassi al termine di una gara di ritorno giocata al di sotto delle aspettative e con gravi lacune mostrate sotto porta, ma anche in ambito difensivo.

Ad aggravare la situazione ci ha pensato anche l’infortunio di Renato Veiga, giunto all’alba della prima frazione di gioco. Il difensore centrale portoghese si è arreso al dolore dopo aver sentito improvvisamente tirare la gamba destra e crea una nuova voragine nel pacchetto arretrato. In attesa del rientro di Kalulu e al netto delle lungodegenze di Bremer e Cabal, l’emergenza non può essere sottovalutata.

Aver fallito l’obiettivo minimo stagionale (accesso agli ottavi di finale di Champions League) rende tutto ancor più in salita per Thiago Motta e alimenta la tensione fra i giocatori. Uno di loro, in particolare, ha deciso di fare le valigie, complice il fatto di non essere mai preso in considerazione dall’allenatore nelle sue rotazioni.

Non una semplice minaccia: in poche ore ha svuotato il suo armadietto, raggiunto l’accordo con il suo nuovo club e preso l’aereo per raggiungere il nuovo Paese in cui militerà. La nuova avventura avrà luogo negli Stati Uniti d’America, dove il protagonista di questa notizia si augura di trovare maggior spazio e continuità.

ADDIO ALLA JUVE PER THIAGO: nuova avventura negli States per il giocatore

Un feeling mai sbocciato, quello tra il calciatore e l’ex tecnico del Bologna. Quest’ultimo, di fatto, non ha praticamente mai preso in considerazione il tesserato della Juventus. Ecco, di conseguenza, spiegato il malcontento del diretto interessato, il quale non ha esitato a salutare tutti, a maggior ragione dopo la batosta di Eindhoven.

La notizia aveva già iniziato a circolare con insistenza nei giorni scorsi, fino a trovare concretizzazione proprio nelle ultime ore. Una separazione dolorosa, in ogni caso, in quanto il centrocampista era ormai di casa all’ombra della Mole Antonelliana, potendo vantare una lunga militanza in bianconero.

“Non mi fa giocare mai”: lascia la Juventus a causa di Thiago Motta

A lasciare la “Vecchia Signora” è Daouda Peeters. Il mediano belga, giunto a Torino nel gennaio 2019, ha complessivamente raggranellato 64 presenze con la formazione Next Gen, di cui dodici nella stagione corrente.

Il classe 1999 ha deciso di ridare slancio alla sua carriera nell’universo calcistico negli USA, accordandosi con il Las Vegas Lights FC. Un nuovo capitolo per lui, che – col trasferimento a titolo definitivo – ha definitivamente archiviato la pratica Juventus.