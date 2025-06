RAGAZZI, IO ME NE VADO | È saltata un’altra panchina di Serie A: decisione comunicata al telefono

Continua la girandola delle panchine in vista del prossimo campionato di Serie A 2025/2026, un allenatore pronto a cambiare.

La Roma ha scelto come nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, che arriva dopo una lunga e vittoriosa esperienza decennale all’Atalanta. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 2028 e punta a riportare i giallorossi in Champions League. Anche l’Inter è ripartita da un nuovo corso chiamato Cristian Chivu, che prende il posto di Simone Inzaghi andato in Arabia Saudita.

L’Atalanta, dal canto suo, ha deciso di puntare su Ivan Juric come successore dello stesso Gasperini. Juric ha firmato un biennale ed è pronto a raccogliere l’eredità di un ciclo straordinario, pur consapevole delle sfide legate al salto in Champions League.

La Fiorentina, dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, sembra orientata verso Stefano Pioli, reduce dall’avventura saudita. Il tecnico, già legato ai colori viola come ex giocatore e mister, è stato accostato anche alla panchina della Nazionale.

Il mercato allenatori ha coinvolto anche Lazio, Milan e Torino. I biancocelesti hanno richiamato Maurizio Sarri, che prenderebbe il posto di Baroni, in procinto di sostituire Vanoli al Torino. Il Milan ha ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri con un biennale, dopo l’esonero di Conceição.

Pochi riconfermati

La conferma di Vincenzo Italiano a Bologna rappresenta un segnale forte di continuità. Arrivato nel giugno 2024 per sostituire Thiago Motta, Italiano ha firmato un biennale fino al 2026 e ha successivamente rinnovato per un’ulteriore stagione, garantendo al club una filosofia di gioco moderna e competitiva.

A Napoli, Antonio Conte è stato riconfermato con un contratto fino al 2027. Il salentino ha guidato gli Azzurri al quarto scudetto del club, imponendo una mentalità vincente. Sponda Juventus, Igor Tudor ha mantenuto la panchina almeno fino a questo momento, ma non sono da escludere futuri ribaltoni con tanti profili accostati negli ultimi tempi alla Vecchia Signora, ma ogni decisione potrebbe essere rimandata a dopo il Mondiale per Club.

Altra chance in A per Di Francesco?

Eusebio Di Francesco ha vissuto una stagione travagliata con il Frosinone culminata con la retrocessione in Serie B dopo un’ultima giornata thriller. Nel giugno 2024 è approdato al Venezia con un contratto biennale, deciso a riscattare la stagione precedente.

Tuttavia anche in questo caso l’ultimo turno è stato fatale e la sconfitta interna con la Juventus ha costretto i lagunari al ritorno in B dopo una sola stagione. Recentemente Di Francesco ha annunciato l’addio al Venezia e, secondo i rumors, potrebbe diventare il nuovo allenatore della Cremonese, fresca di vittoria dei play off del campionato cadetto, che quasi sicuramente si separa da Stroppa.