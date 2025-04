RABIOT TORNA IN SERIE A: insieme ad Allegri per vincere lo scudetto | Firmano entrambi il 1° luglio

Il tecnico livornese ha deciso di portare con se nella sua nuova avventura il suo fedelissimo: firmano tutti e due a luglio prossimo per vincere lo scudetto.

La finale della Coppa Italia dello scorso anno è stata l’ultima volta in cui abbiamo visto in panchina Massimiliano Allegri. In quella sera infatti è successo di tutto. La vittoria della Juve ai danni dell’Atalanta ha lasciato spazio alla reazione esagerata del tecnico livornese, che prima ha sfuriato con gli arbitri, e poi invece ha attaccato il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.

Quanto accaduto in quella serata però ha portato al suo esonero. Di conseguenza con l’addio alla Vecchia Signora si è subito iniziato a parlare del suo futuro. Tra una voce e l’altra però Allegri non ha trovato squadra, e quando manca sempre meno alla fine della stagione in corso è ovvio che il suo pensiero va diretto alla prossima stagione.

In estate infatti le cose andranno diversamente, visto che il mister sei volte campione d’Italia è pronto a firmare con un grande club che lotterà per lo scudetto. Ma non è tutto: l’ex bianconero porterà con sé nella sua nuova avventura un suo fedelissimo. Stiamo parlando di Adrien Rabiot.

Allegri scalda i motori

Anche in vista del prossimo anno i rumors sul futuro del tecnico di Livorno continuano ad essere diversi. Ce n’è uno più degli altri però che sembra aver preso quota in maniera importante nel corso delle ultime settimane.

A quanto pare infatti il Milan per il suo nuovo progetto ha intenzione di puntare proprio su Allegri, il quale accetterebbe di corsa di tornare in casa rossonera. Ad aumentare le ipotesi su questa situazione poi c’è il possibile arrivo a Milanello di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo, con cui il mister ha già lavorato a lungo ai tempi della Juve.

Allegri vuole Rabiot

Il Milan, indipendentemente da Allegri, cambierà tanto a livello di rosa, e chiaramente darà occasione al suo nuovo tecnico di fare alcune richieste, fattibili, per potenziare la squadra.

E nel caso in cui arrivasse proprio il toscano sulla panchina rossonera, una delle sue prime richieste potrebbe essere quella di Adrien Rabiot, suo fedelissimo ai tempi della Juve e che vorrebbe una piazza più importante rispetto a quella del Marsiglia.