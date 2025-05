Qui non si festeggia: tragedia per i tifosi del Napoli | Aggrediti e portati subito in ospedale

Il Napoli ha festeggiato il 4° scudetto della sua storia ma la serata è stata rovinata da scontri che hanno generato feriti.

La stagione del Napoli si è conclusa con la conquista del quarto Scudetto della sua storia, il secondo in tre anni. Dopo un’annata deludente, conclusa al decimo posto, l’arrivo di Antonio Conte ha segnato una svolta decisiva. Sotto la sua guida, la squadra ha ritrovato compattezza e determinazione, centrando l’obiettivo più ambito.

Il campionato è stato caratterizzato da un serrato duello con l’Inter, risolto solo all’ultima giornata. Il Napoli ha chiuso con 82 punti, uno in più dei nerazzurri, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cagliari al Maradona, con reti di McTominay e Lukaku.

Scott McTominay, al suo primo anno in Italia, è stato determinante, segnando 12 gol e venendo eletto MVP della Serie A. La sua rete decisiva contro il Cagliari ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che hanno celebrato con cori e fuochi d’artificio in tutta la città.

La festa per lo Scudetto ha coinvolto tutta Napoli, con migliaia di tifosi che hanno affollato piazza del Plebiscito e le strade adiacenti. Il successo ha rafforzato il legame tra la squadra e la città, confermando il Napoli come una delle realtà più importanti del calcio italiano.

Festa sfrenata

I festeggiamenti per il quarto Scudetto del Napoli hanno trasformato la città in un’esplosione di gioia e creatività. Dopo la vittoria oltre 450.000 tifosi si sono riversati nelle strade, con epicentri in Piazza del Plebiscito e davanti allo stadio Maradona. La città è stata illuminata da fuochi d’artificio, fumogeni azzurri e cori incessanti.

Tra i momenti più originali, spicca la festa nei Quartieri Spagnoli, un Vesuvio finto ha “eruttato” fumogeni bianchi e azzurri, mentre in Piazza dei Miracoli è apparso un carro allegorico con un vulcano alto tre metri. A San Gregorio Armeno, le botteghe artigiane hanno creato presepi con statuine dei calciatori campioni d’Italia. La festa ha coinvolto anche l’estero e altre città italiane dove però non è stato tutto rose e fiori.

Scontri a Parma

Durante i festeggiamenti per lo Scudetto, si sono verificati scontri a Parma tra tifosi partenopei e ultras locali. Gli incidenti sono avvenuti nella zona di via Farini e piazza Garibaldi, coinvolgendo circa venti persone. Tre individui sono rimasti feriti: un 18enne è stato dimesso dopo le cure, mentre un 33enne è stato ricoverato in condizioni di media gravità. La rissa ha causato danni ad alcuni locali della zona.

Sui social sono circolati video degli scontri, accompagnati da commenti offensivi e insulti rivolti ai tifosi napoletani. Alcuni messaggi contenevano frasi discriminatorie e razziste, evidenziando tensioni latenti tra le tifoserie. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e prevenire futuri episodi di violenza.