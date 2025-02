“Questo infortunio vuol dire FINE CARRIERA”: Matteo Berrettini non potrà più giocarci contro | Addio al tennis professionistico

Brutte notizie nel mondo del tennis, e in particolare per il nostro Matteo Berrettini, che perde un grande rivale per infortunio: si ritira subito.

Nel mondo dello sport capita purtroppo che ci siano degli infortuni anche piuttosto gravi. Questi si verificano frequentemente tra gli atleti, che spesso possono essere obbligati a dei lunghi periodi di stop. Gli infortuni possono variare da lesioni lievi, come distorsioni e contusioni, a danni più gravi, come fratture, lussazioni o lesioni dei tendini e legamenti.

Gli sport di contatto come il calcio, il rugby e il pugilato sono di sicuro maggiormente a rischio da questo punto di vista. Infatti molto spesso capita che uno sportivo di questo tipo vada a farsi male dopo un contatto con l’avversario. Tuttavia anche negli sport dove le persone non vanno a toccarsi, ci possono essere dei ko pesanti.

È il caso ad esempio del tennis, dove proprio nei giorni scorsi è arrivata una notizia terribile, che ha lasciato tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori senza parole. In particolar modo Matteo Berrettini, che ha così perso un grande rivale, costretto addirittura a ritirarsi.

Spazientito dal grave infortunio

In vista del torneo ATP 250 di Marsiglia c’è stata una grande assenza. Il padrone di casa Gael Monflis, spesso e volentieri avversario del nostro Matteo Berrettini, ha dovuto saltare il torneo a causa di uno strappo alla coscia destra. Il tennista francese ha annunciato di saltare l’appuntamento, e si è detto anche piuttosto stufo della situazione.

”È sempre la stessa cosa. Mi sono ritirato dall’Australian Open perché mi sono fatto male alla coscia. Ne ho già parlato, ho uno strappo alla coscia. Quindi non posso ancora giocare. Ho ripreso l’allenamento fisico e ho colpito per la prima volta venerdì scorso”. Queste le sue parole riportate da tennisworlditalia.

L’annuncio sul ritiro

Monflis ha poi spiegato di non voler forzare la mano, visto che, anche a causa della sua età, un infortunio più grave potrebbe addirittura costringerlo al ritiro: ”Parteciperò a un torneo quando mi sentirò bene. Qualunque cosa accada, andrò a Doha, se sento di poter giocare, giocherò. Altrimenti, riprenderò a Dubai”.

Ed ancora: “Il primo deluso sono io. Giocavo molto bene, ero in una buona forma e ora sono fermo. Alla mia età, un infortunio grave può significare la fine della carriera, quindi sono costretto a saltare questo evento”.