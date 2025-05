Questo è l’ultimo tentativo: rassegnazione a Maranello | A Imola ci si gioca tutto

C’è tanta attesa per il GP che si correrà in Italia, Ferrari con gli occhi addosso dopo un avvio tutt’altro che positivo.

Siamo solo a metà stagione, ma per la Scuderia Ferrari il semaforo è già arancione forse rosso. La SF-25, pur con l’arrivo di Hamilton al fianco di Leclerc, sta faticando a trovare il giusto set-up per battagliare con le monoposto di McLaren, Mercedes e Red Bull. I tecnici del Cavallino Rampante devono urgentemente rivedere i tanti problemi avuti finora.

Il Gran Premio della Cina è stato un vero e proprio disastro, una doppia squalifica che ha lasciato il team senza punti. Leclerc, dopo aver tagliato il traguardo in quinta posizione, ha dovuto fare i conti con un peso della vettura più basso di 1 kg. Stessa sorte per Hamilton, sesto, escluso per un’usura eccessiva del pattino del fondo.

A Maranello hanno subito ammesso le imprecisioni. La strategia ad una sola sosta per Leclerc ha mandato in crisi le gomme, portando ad un consumo imprevisto, mentre per Hamilton la sottovalutazione del degrado del fondo si è rivelata fatale.

Questa storica doppia squalifica è stato un vero e proprio pit stop forzato per la Ferrari, che si è ritrovata a dover rimontare posizioni preziose in classifica. La pressione sul team principal Vasseur e su tutta la squadra tecnica è altissima.

Risultati deludenti

Dopo le prime sei prove del campionato, la classifica piloti vede Charles Leclerc attestarsi in quinta posizione con 53 punti, mentre il suo nuovo compagno di squadra, Lewis Hamilton, lo segue in settima piazza con 41 punti.

La Ferrari punta ora al Gran Premio di Imola, un appuntamento cruciale davanti al pubblico di casa, desiderosa di riscattare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. In vista della gara sul circuito Enzo e Dino Ferrari, il team di Maranello ha introdotto degli aggiornamenti tecnici sulla SF-25. L’obiettivo dichiarato dal team principal Vasseur è di estrarre il massimo potenziale sulla pista.

A Imola all in Ferrari

In preparazione al Gran Premio di Imola, la Ferrari introdurrà sulla SF-25 una presa dei freni posteriore sperimentale, ispirata a soluzioni già adottate dalla McLaren. Questo test, previsto durante le prove libere, mira a migliorare l’aerodinamica e il raffreddamento, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle gomme posteriori.

L’obiettivo principale è replicare l’efficace gestione delle gomme posteriori mostrata dalla McLaren, attraverso un sistema di flussi nei cestelli dei freni. Questo intervento rappresenta un’area di sviluppo chiave per la Ferrari, che cerca di massimizzare la performance della vettura sul circuito di Imola.