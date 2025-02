Questo è il progetto e questo è il contratto: firma e ci siamo | TUTTO DECISO: DE ROSSI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE

Nuova occasione per Daniele De Rossi in panchina: il progetto lo appassiona ed è pronto a firmare subito il contratto. Ecco in quale club.

C’è qualcuno dalle parti di Trigoria che sta ancora protestando con la famiglia Friedkin per l’esonero di Daniele De Rossi. Sebbene mister Claudio Ranieri abbia portato nuovamente il sereno nell’ambiente giallorosso, tanti tifosi e addetti ai lavori sostengono che Capitan Futuro avrebbe dovuto avere maggiore fiducia, e non essere mandato via dopo poche partite.

Nonostante la cacciata dalla Magica però DDR ha fatto intravedere, soprattutto nella passata stagione, ottime qualità gestionali e anche una buona proposta di gioco. Per questa ragione dunque il campione del mondo del 2006 viene visto come uno dei migliori prospetti italiani per la panchina. Chiaramente ora il tecnico è in attesa di una nuova occasione per confermare ancora il suo valore.

E questa sembrerebbe essere già arrivata. Stando agli ultimi rumors infatti l’ex centrocampista ha trovato l’intesa con una società, e a breve dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Il progetto è molto gradito a De Rossi, che in poco tempo sarà nominato come nuovo allenatore della squadra.

La panchina pronta per De Rossi

Ci sono tante squadre che molto probabilmente in estate potrebbero cambiare guida tecnica. C’è chi partirà con un nuovo progetto, come proprio la Roma, chi rischia invece di veder naufragare quello attuale, come ad esempio la Juve e il Milan.

E ancora ci sono club che sarebbero costretti a ricominciare nel caso in cui i propri tecnici venissero chiamati da altre squadre. È il caso che potrebbe materializzarsi sulle rive del Lago, dove il Como è consapevole del fatto che Cesc Fabregas sia finito nel mirino delle big, italiane e non solo. Ecco perchè i lariani si stanno guardando attorno.

DDR, un progetto intrigante

La società lombarda dunque come detto valuta diversi profili, e tra quelli più interessanti ci sarebbe anche Daniele De Rossi, sia per la sua giovane età che per la buona proposta di calcio offerta durante la sua permanenza in giallorosso.

Dal canto suo poi Capitan Futuro accetterebbe di corsa l’incarico. Il progetto del Como gli interessa parecchio, e soprattutto in caso di permanenza della squadra in Serie A, DDR potrebbe essere attratto dalla potenziale crescita dei lariani.