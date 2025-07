Questa è peggio di Calha: MAIGNAN AL POSTO DI SOMMER | Un’altro scambio che infuoca il derby

Non è ancora definito il futuro dell’estremo difensore francese, capitano dei rossoneri nell’ultimo scorcio della scorsa stagione.

Il mercato dei portieri in Serie A è in fermento, con una potenziale girandola di trasferimenti che potrebbe ridisegnare gli estremi difensori di molte big. Diversi club sono alla ricerca di nuove soluzioni, creando un effetto domino che potrebbe coinvolgere sia il campionato italiano che la Premier.

L’Atalanta potrebbe perdere Marco Carnesecchi, sul quale si registrano forti interessi dalla Premier League. Intanto, il Napoli blinda Alex Meret con un rinnovo contrattuale e sta valutando l’esperto Rui Patricio come possibile vice, per garantire maggiore esperienza e profondità al reparto.

Per l’Inter, la situazione potrebbe dipendere dal futuro di Yann Sommer: in caso di sua cessione, i nerazzurri starebbero sondando sia Marc-André ter Stegen del Barcellona o lo stesso Carnesecchi dell’Atalanta. La Juventus, invece, punta tanto su Michele Di Gregorio, nonostante l’interesse del Manchester City.

La Roma ha rinnovato la fiducia a Mile Svilar, confermandolo come punto fermo tra i pali. La Lazio, dal canto suo, potrebbe sacrificare Provedel, sul quale c’è l’attenzione del Torino, puntando definitivamente su Mandas come confermato titolare.

Maignan al Chelsea. Anzi no…

La trattativa per portare Mike Maignan dal Milan al Chelsea sembrava in dirittura d’arrivo, ma si è improvvisamente arenata. Nonostante l’interesse del portiere francese per l’approdo in Premier League e la disponibilità del Milan a cederlo per una cifra congrua, l’accordo tra i due club non è mai stato raggiunto.

Il motivo principale del fallimento è stata la distanza tra domanda e offerta. Il Milan chiedeva una cifra superiore ai 20/25 milioni di euro, mentre il Chelsea non si è spinto oltre i 15-18 milioni, ritenendo eccessiva la richiesta. La fumata è stata nera e difficilmente, anche se le vie del mercato sono infinite, potrebbe riaprirsi questa trattativa.

Sommer o Maignan con la valigia

Mike Maignan si trova in una posizione delicata con il Milan, dato che il suo contratto scadrà tra un solo anno, nel giugno 2026. Se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo, il club rossonero potrebbe essere costretto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate, un’ipotesi che la dirigenza vuole scongiurare a tutti i costi per un giocatore del suo calibro.

Su Maignan è forte l’interesse del Galatasaray, club turco che cerca un portiere di alto livello e che aveva sondato in precedenza anche Yann Sommer dell’Inter. Per assicurarsi le prestazioni del portiere francese, il Milan chiede non meno di 20/25 milioni di euro. La trattativa si prospetta complessa, ma il club turco è determinato.