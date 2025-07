Puoi giocare solo dai quarti di finale: la nuova regola del Mondiale per Club | L’attaccante è fermo in panchina

Mondiale per Club (Instagram) Ilovepalermocalcio

Il club è protagonista al Mondiale per club ma sta giocando con una rosa ridotta all’osso, non arrivano buone notizie.

L’Inter ha iniziato la sua avventura nel nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti con un percorso altalenante ma efficace nel Girone E. La prima partita ha visto i nerazzurri pareggiare 1-1 contro il Monterrey, un risultato che ha subito messo in guardia sulla competitività della nuova formula e degli avversari.

Successivamente, la squadra di Cristian Chivu ha ritrovato la sua identità e la via della vittoria. Nella seconda gara, l’Inter ha sconfitto l’Urawa Red Diamonds con un risultato di 2-1, ottenendo tre punti fondamentali per le ambizioni di qualificazione. La terza e decisiva partita del girone ha visto i nerazzurri prevalere per 2-0 contro il River Plate.

Questi due successi consecutivi, dopo il pareggio iniziale, hanno permesso all’Inter di chiudere il Girone E al primo posto con 7 punti. Un risultato che ha garantito l’accesso diretto agli ottavi.

Ora l’Inter deve vedersela con la fase a eliminazione diretta, con il Fluminense come prossimo avversario agli ottavi. Il cammino è ancora lungo e impegnativo, ma la qualificazione come primi del girone ha dato morale e consapevolezza.

Tanti problemi per Chivu

L’Inter uscita a sorpresa agli ottavi di finale, ha dovuto fare i conti con un reparto offensivo fortemente rimaneggiato. Marcus Thuram non è al meglio della condizione fisica, mentre i giovani fratelli Sebastiano e Pio Esposito accusavano diversi acciacchi. Inoltre, Valentin Carboni è rientrato da un grave infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi.

A complicare ulteriormente la situazione, Mehdi Taremi ha avuto problemi legati alla situazione che ha visto coinvolto il suo Iran. Da considerare anche che Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno lasciato la squadra a causa della scadenza dei loro contratti al 30 giugno, riducendo drasticamente le opzioni a disposizione di Chivu per l’attacco.

Arriva Bonny

L’Inter ha praticamente definito l’acquisto di Ange‑Yoan Bonny dal Parma, con il giocatore atteso a Milano per le visite mediche e la firma di un contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione. Il club nerazzurro punta a rinforzare subito l’attacco. La trattativa con il Parma si chiuderà attorno ai 23‑24 milioni più bonus.

Il regolamento della competizione consente l’inserimento di uno o due nuovi giocatori purché formalizzati entro il 3 luglio e registrati almeno 48 ore prima del match successivo. Di conseguenza, se Bonny sarà tesserato in tempo potrebbe esordire già solo dai quarti del torneo, diventando una pedina a disposizione di Chivu, anche se l’avventura dell’Inter si è fermata agli ottavi di finale.