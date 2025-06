PULISIC E LEAO, CIAO CIAO: Tare li vende e ne prende 3 | Rivoluzione per lo Scudetto

Il dirigente del Milan sta lavorando per rinforzare la squadra, ma non sarà semplice.

Igli Tare ha lasciato la sede del Milan in serata, chiudendo una giornata fitta di appuntamenti senza esiti concreti. Il nodo più urgente resta quello legato a Yunus Musah. Oggi a Casa Milan si è svolto un incontro tra l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e l’intermediario dell’operazione, Giovanni Busardò.

Tuttavia, la trattativa con il Napoli è in fase di stallo: a pesare sono le divergenze sulla struttura dei bonus e il fatto che la permanenza di Anguissa freni nuovi innesti in mediana per i partenopei.

Sul fronte Theo Hernandez, non si registrano sviluppi decisivi. Federico Pastorello ha incontrato la dirigenza del Milan in qualità di intermediario per conto dell’Al-Hilal, il club saudita fresco di firma con Simone Inzaghi come nuovo allenatore.

Già nelle scorse settimane era arrivata un’offerta da circa 30 milioni, accettata dal Milan ma respinta dal giocatore, determinato a restare in Europa. Con la pista Atletico Madrid ormai sfumata, il club arabo non si arrende, ma il terzino francese continua a non gradire la destinazione. Un dossier ancora aperto, che potrebbe riservare sorprese nel prosieguo del mercato estivo.

Caccia al dopo-Theo

Che Theo Hernandez resti o meno, il Milan si muove per rinforzare le corsie laterali. Il direttore sportivo Igli Tare e Max Allegri stanno valutando diversi profili per il ruolo di terzino sinistro titolare. Destiny Udogie è un nome affascinante, ma il Tottenham chiede 35-40 milioni: troppo per le casse rossonere.

Più percorribili le piste che portano a Oleksandr Zinchenko, in scadenza nel 2025 con l’Arsenal, e a Maxime De Cuyper del Brugge. Per il primo, riferisce il Corriere dello Sport, verrà fatto un tentativo, ma l’ingaggio da 5 milioni rappresenta un ostacolo importante.

Verso la nuova fascia destra

A destra la situazione è ancora più fluida. Walker è destinato a partire, Emerson Royal non ha mai convinto e Calabria, rientrato dal prestito al Bologna, resta un punto interrogativo. Florenzi ha ricevuto un’offerta di rinnovo, ma l’unico sicuro della permanenza è Jimenez: lo spagnolo classe 2004 ha impressionato per duttilità e maturità tattica, dimostrando affidabilità in entrambe le fasi di gioco.

Il Milan tiene gli occhi aperti sul mercato: Vanderson del Monaco è in cima alla lista ma costa 25 milioni. Restano valide anche le alternative più economiche: Guela Doué dello Strasburgo, valutato poco meno di 20 milioni, e Marc Pubill dell’Almeria, sui 10. Scenari in evoluzione, con la fascia destra che sarà al centro della prossima rivoluzione rossonera.