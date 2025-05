Problemi enormi con il passaporto: NON PUÒ GIOCARE IL MONDIALE PER CLUB | Inter nei guai fino al collo

Un cavillo burocratico potrebbe bloccare i sogni di un giocatore importante dell’Inter in vista del Mondiale per Club.

In una stagione ricca di impegni come quella che sta affrontando l’Inter, con campionato, coppe nazionali e Champions League, la gestione delle energie diventa fondamentale. Giocare ogni tre giorni mette a dura prova la tenuta fisica e mentale della rosa, e diventa quindi essenziale ruotare i giocatori per mantenere alti i livelli di intensità e competitività. Nessun elemento può essere considerato marginale in questo contesto: anche chi parte spesso dalla panchina può risultare decisivo nei momenti chiave.

Il turnover non è solo una necessità, ma una strategia. Utilizzare l’intera rosa consente a Simone Inzaghi di tenere alta la concentrazione del gruppo, evitando cali di rendimento legati alla stanchezza o alla mancanza di stimoli. Ogni giocatore, anche quelli meno utilizzati, sa di poter essere chiamato in causa da un momento all’altro, aumentando così la competitività interna e l’impegno negli allenamenti.

Inoltre, alternare i titolari permette di prevenire infortuni muscolari e gestire i recuperi, aspetto cruciale soprattutto nei mesi più intensi. Le rotazioni danno fiato ai big e offrono minutaggio a chi ha bisogno di ritrovare ritmo partita. Così si costruiscono anche soluzioni alternative per affrontare le varie fasi della stagione.

Avere una rosa profonda e saperla sfruttare rappresenta una delle chiavi del successo per l’Inter. In un’annata lunga e dispendiosa, ogni pedina può fare la differenza e contribuire agli obiettivi finali, in Italia e in Europa.

A rischio per il Mondiale per Club

Medhi Taremi, attaccante dell’Inter e uno degli elementi su cui Inzaghi punta in ottica turnover, potrebbe trovarsi in una situazione delicata in vista del Mondiale per Club allargato. A causa della sua nazionalità iraniana e dei rapporti diplomatici complicati tra Iran e Stati Uniti, la sua partecipazione all’evento in programma oltreoceano è in bilico.

Le normative d’ingresso negli USA, infatti, restano rigide per chi ha viaggi recenti in determinate aree o proviene da Paesi con tensioni politiche con Washington.

Impatto sulla rosa e sul turnover

L’incertezza sulla presenza di Taremi potrebbe rappresentare un ostacolo importante per l’Inter, soprattutto in una stagione lunga e ricca di impegni, dove il contributo di tutti gli elementi della rosa è cruciale.

L’iraniano, acquistato anche per la sua esperienza internazionale, è considerato una risorsa fondamentale nella rotazione degli attaccanti. Un’eventuale assenza in un torneo come il Mondiale per Club, che impone trasferte e stress fisico, complicherebbe i piani di Inzaghi, riducendo le opzioni offensive e il margine di riposo per i titolari.