“Prima di ogni partita fumava una sigaretta e beveva una grappa”: incredibile Roberto Baggio | Accadeva ogni settimana in spogliatoio

Rivelazione assurda sul Divin Codino, spifferato ai quattro venti da un suo ex compagno di squadra: i suoi fan più accaniti sono increduli.

Roberto Baggio è molto più di un grande calciatore: è un’icona, un simbolo intramontabile del calcio italiano. Con il suo talento puro, la sua eleganza nei movimenti e la capacità di accendere il pubblico con un solo tocco, ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Dotato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco fuori dal comune, Baggio ha saputo unire estetica ed efficacia come pochi altri.

Ha vestito maglie importanti, segnando ovunque sia andato, ma senza mai perdere il suo stile unico e la sua umiltà. Un esempio da seguire per tutti, non solo sul rettangolo verde, ma anche e soprattutto fuori. Il Divin Codino infatti non ha mai amato stare sotto i riflettori, e tanto che oggi si è dileguato e le sue apparizioni pubbliche sono sempre più rare.

Eppure di tanto in tanto c’è chi parla di lui, e proprio di recente un suo ex compagno di squadra ha spifferato ciò che lo stesso pallone d’oro faceva negli spogliatoi prima delle partite: sigarette e grappa. Non proprio uno stile salutare per un giocatore di calcio.

Vivere lo spogliatoio con Baggio

”In squadra c’erano tanti bresciani cresciuti nelle giovanili. Quando Roby è arrivato quasi non ci credevamo, per noi era un idolo. Parlava sempre in dialetto veneto e faceva tante battute, ridevamo in continuazione. Era un giocherellone, chi lo ha conosciuto meno fatica a immaginarlo così. Aveva anche momenti in cui preferiva stare da solo per pregare. Ma il suo rito era un altro”.

Con queste parole rilasciate ai microfoni di La Gazzetta dello Sport, Aimo Diana ha raccontato com’è stato vivere lo spogliatoio con un campione del calibro di Roberto Baggio. Ma come abbiamo visto Diana ha parlato anche di un certo rituale…

Un rituale inaspettato

”Grappino e sigaretta con Hubner. Mazzone era un duro, ma ai più esperti lasciava fare. Noi giovani potevamo soltanto guardare. Roby si fermava dopo un bicchierino, Darione andava avanti”.

Rivelazione shock su Baggio dunque, che dimostra quanto anche il Divin Codino fosse umano e giocherellone, come tutti noi d’altronde.