Prestito gratuito con obbligo di riscatto: TORNA FEDERICO CHIESA | L’allenatore prepara allenamenti specifici

Dopo la deludente annata in Premier, potrebbero riaprirsi le porte della Serie A per Federico Chiesa che piace a molti club.

Federico Chiesa ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile della Fiorentina, esordendo in prima squadra nel 2016. Dopo tre stagioni a Firenze, nel 2020 è passato alla Juventus, inizialmente in prestito biennale, poi acquistato definitivamente nel 2022. Con i bianconeri ha collezionato 131 presenze, segnando 32 gol e vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. A livello internazionale, è stato parte integrante della nazionale italiana che ha trionfato a Euro 2020.

Nel mercato estivo del 2024, Chiesa ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Liverpool. Il trasferimento è stato ufficializzato con un accordo a titolo definitivo che ha visto i Reds versare una cifra vicina ai 12 milioni di euro, più eventuali bonus. Il giocatore ha firmato un contratto pluriennale.

Questa mossa doveva segnare un’importante svolta nella carriera di Chiesa, che lascia la Serie A per affrontare una nuova sfida in un campionato di alto livello. Il suo arrivo al Liverpool rappresenta un’opportunità per rilanciarsi dopo alcune stagioni segnate da infortuni e alti e bassi. Tuttavia le aspettative non sono state soddisfatte.

Il trasferimento di Chiesa al Liverpool è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che hanno visto in lui un potenziale rinforzo per l’attacco della squadra. La sua velocità, tecnica e capacità di finalizzare erano perfette per il gioco offensivo dei Reds.

L’annata amara di Chiesa

Federico Chiesa ha iniziato la stagione affrontando numerosi ostacoli fisici che hanno limitato il suo impiego. Dopo un debutto promettente, con un assist nella sua prima partita da titolare contro il West Ham in Carabao Cup, ha subito diversi infortuni muscolari che ne hanno ridotto le apparizioni.

Nel complesso, ha collezionato 12 presenze in tutte le competizioni, con 4 in Premier League, totalizzando 33 minuti di gioco e 2 gol. Le sue prestazioni hanno suscitato opinioni contrastanti. Chiesa spera di avere più opportunità per dimostrare il suo valore nelle ultime partite della stagione.

Il futuro di Chiesa

Federico Chiesa sta valutando un ritorno in Italia per la stagione 2025-2026, principalmente per assicurarsi un posto al prossimo Mondiale. Il tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, avrebbe consigliato a Chiesa di tornare in Serie A per rilanciarsi e garantire la sua convocazione per il torneo internazionale. Diversi club italiani hanno mostrato interesse: Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina sono tra le principali contendenti.

L’Atalanta, se dovesse restare Gian Piero Gasperini, sarebbe molto attratta dal profilo di Chiesa. Tuttavia, le trattative potrebbero essere complicate dall’alto ingaggio del giocatore e dalla necessità di coprire una parte significativa del suo stipendio. Per Roma e Lazio l’ex juventino rappresenterebbe un rinforzo di qualità, mentre i tifosi della Fiorentina potrebbero nutrire riserve a causa del suo passaggio mai digerito alla Juventus.