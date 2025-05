PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO: Ansu Fati si gioca tutto in Serie A | Maglia n° 10 e titolare inamovibile

Il talentuoso esterno offensivo scuola Barcellona può fare gola anche in Serie A e cercare così il rilancio dopo alcune annate buie.

Con la Serie A che ormai si avvia alla conclusione, la lotta per lo scudetto è serrata. Il Napoli continua a guardare tutti dall’alto ma dovrà continuare a guardarsi le spalle fino all’ultima giornata. L’Inter è tornata a concentrarsi sul campionato dopo la semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona.

La corsa alla Champions League è altrettanto intensa. Atalanta è saldamente al terzo posto, mentre Juventus, Roma e Lazio continuano a lottare per l’ultimo posto utile per la maggiore competizione europea. Non vuole mollare il colpo il Bologna che segue e proverà a sfruttare eventuali passi falsi.

In zona retrocessione, il Monza è già matematicamente retrocesso nel campionato cadetto e pensa già alla prossima stagione. La lotta per evitare gli altri due posti che portano in Serie B coinvolge diverse squadre: Lecce, Empoli, Venezia e Parma sono tutte vicine e quindi in pericolo. Le ultime giornate risulteranno decisive per capire chi esulterà e chi invece dovrà leccarsi le ferite.

Il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti per lo scudetto o per l’ultimo posto salvezza, si disputi uno spareggio per determinare la posizione finale. Con la classifica così corta sia in cima che in fondo, non è escluso che si debba ricorrere a questa soluzione.

La stagione del Como

Il Como neopromosso in Serie A ha sorpreso tutti con una politica di mercato ambiziosa e dispendiosa. Nonostante l’obiettivo dichiarato fosse la salvezza, la società ha investito oltre 78 milioni di euro, stabilendo un record storico per una neopromossa in Serie A .

Tra gli acquisti più rilevanti figurano Assane Diao dal Betis Siviglia per 12 milioni e Maxence Caqueret dal Lione per 17 milioni. Questa strategia ha portato i lariani a ottenere la salvezza con quattro giornate d’anticipo. L’allenatore Cesc Fàbregas ha saputo integrare al meglio i nuovi acquisti, tra cui il giovane talento Nico Paz, che si è distinto come secondo miglior marcatore e massimo assistman della squadra. Ma il suo futuro è tutto da scrivere…

Ansu Fati arriva in Serie A?

Con l’interesse crescente di mezza Europa per Nico Paz, il Como potrebbe dover affrontare la partenza del giovane talento. Il club avrebbe già avviato sondaggi con il Barcellona per un possibile prestito con obbligo di riscatto di Ansu Fati, mirando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il giovane talento spagnolo, classe 2002, ha vissuto le ultime annate in modo travagliato, segnato da infortuni e scarso impiego sia al Brighton che al Barcellona. Con pochi minuti giocati nel 2025, Ansu Fati potrebbe trovare nel Como l’ambiente ideale per rilanciarsi. Un trasferimento in prestito rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.