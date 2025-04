Prendiamo il ragazzino in prestito: CAMARDA PER 12 MESI LONTANO DAL MILAN | Si fa le ossa in Serie A

Francesco Camarda, per la prossima stagione il prestito è garantito: si allontanerà dal Milan per 12 mesi

Nemmeno in questa stagione sportiva ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. Per Francesco Camarda solamente 13 apparizioni (tra Serie A e Champions League) per un totale di quasi 190 minuti. Senza realizzare alcuna rete.

Anzi, a dire il vero, un gol lo aveva fatto: si sarebbe trattato del suo primo, in assoluto, con i professionisti. Lo aveva fatto proprio nella massima competizione europea ai danni del Club Brugge. Tutto bello ed indimenticabile se non fosse stato per il fatto che era fuorigioco.

Sicuramente il 17enne avrà modo di rifarsi. Senza ombra di dubbio. Molto difficile, però, che possa farlo con la maglia del Milan per la prossima stagione. Il suo futuro, infatti, potrebbe essere altrove.

Ovviamente non si tratterebbe di un addio definitivo al ‘Diavolo’ visto che, oltre a credere ancora nelle sue potenzialità, lo vuole mandare in prestito altrove per fargli mettere minuti nelle gambe e, soprattutto, accumulare esperienza.

Camarda, addio Milan, ma solo in prestito: il ragazzino va a giocare altrove

La voglia di mettersi in mostra e, di conseguenza, dimostrare a tutti di essere il futuro attaccante della Nazionale è tantissima. Lo sa benissimo il classe 2008 che, però, per mettersi in mostra deve andare altrove. In occasione dell’ultima sessione invernale del calciomercato c’è stata la possibilità di un suo addio, sempre in maniera temporanea, al Milan. Con tanto di destinazione Monza. Solamente qualche chilometro di distanza dalla sua di Milano.

Alla fine, però, non se ne è mai fatto nulla. Nonostante Galliani fosse molto vicino a chiudere per il ragazzino. I biancorossi di mister Nesta, però, non se la stanno vedendo affatto bene. Tanto è vero che la retrocessione in Serie B è sempre più vicina. Difficile, ma non del tutto impossibile, che Camarda possa accettare il trasferimento al Monza in cadetteria. La sua voglia di dimostrare tutto il suo valore, infatti, intende farlo solo ed esclusivamente in Serie A. Magari in una squadra che gli dia fiducia e la titolarità.

Camarda, solo Serie A: ma non con il Milan, va in prestito altrove

Il Monza, quindi, ha un piede e mezzo in Serie B. La retrocessione non è aritmetica ma quasi. Nel caso in cui non dovesse trasferirsi in Brianza, però, per Francesco Camarda si aprirebbero altre porte.

Magari quella dell’Empoli dove potrebbe giocare in maniera serena e tranquilla. Il posto giusto per esprimere tutte le sue qualità. D’altronde sarebbe in compagnia di altri giovani interessanti. Uno tra tutti Sebastiano Esposito.