“Prende una pensione da 230 € al mese”: DISGRAZIA ADRIANO GALLIANI | L’assegno arriva puntuale ogni mese

Il dirigente del Monza riceve una pensione minuscola ogni mese. Ma vediamo cosa si nasconde dietro questa assurda situazione.

Adriano Galliani è una figura leggendaria nel calcio italiano, conosciuto principalmente per il suo lungo e proficuo legame con il Milan, squadra del suo grande amico Silvio Berlusconi, con il quale ha vinto praticamente di tutto. La sua astuzia nel mercato e la sua visione strategica sono un vero e proprio marchio di fabbrica.

Tanti sono stati i calciatori fenomenali portati in rossonero da Galliani, cosa che lo ha fatto diventare uno dei migliori dirigenti nel mondo del pallone. Dopo l’era Milan, Galliani ha continuato la sua carriera come presidente e amministratore delegato del Monza, portando anche questa squadra a livelli più alti, anche se nella stagione attuale il club brianzolo sta vivendo tante difficoltà.

Tralasciando le questioni sportive però di recente il Condor è salito alla ribalta per una ragione davvero assurda, che riguarda una pensione minuscola di appena 230 euro al mese. Ma cerchiamo di capire insieme cosa si nasconde dietro a questa situazione, non proprio felice per il dirigente.

Galliani e la pensione

Per comprendere bene la situazione in cui è coinvolto Galliani bisogna prima specificare il concetto di pensione sociale. Questa è intesa come un aiuto di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta alle persone anziane che si trovano in condizioni di difficoltà economiche.

Conoscendo dunque a grandi linee i ricchi stipendi che ha intascato il dirigente nel corso della sua lunga carriera dunque difficilmente si può pensare che questo abbia difficoltà e che possa percepire una pensione del genere. E invece, secondo quanto riportato da open.online: ”Adriano Galliani è il primo milionario ottantenne a intascare una pensione sociale da 223 euro. Dall’età di 32 anni”.

La giustificazione del dirigente

Galliani, a sua discolpa, ha provato a giustificare questa situazione durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ”Il Fatto Quotidiano”.

Di seguito le sue parole: ”Una fandonia! Questa storia della pensione sociale mi perseguita, io non so neppure dove sia, dove diavolo me la mandino, se me la mandano. Ho una pensione da dirigente d’azienda, questo sì”. Qual è la verità? Probabilmente non la conosce nemmeno il diretto interessato.