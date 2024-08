Preliminari di Champions League: il Lilla batte il Fenerbahce. Vince anche il Salzburg sul Twente. I risultati finali

Le gare dei preliminari di Champions League disputate questa sera hanno regalato emozioni e risultati combattuti, definendo un quadro sempre più chiaro delle squadre che avanzano nella competizione.

Dynamo Kyiv vs. Rangers

La Dynamo Kyiv ha pareggiato 1-1 contro il Rangers in una partita ricca di suspense. Gli ucraini sono passati in vantaggio grazie a un gol di Yarmolenko, ma gli scozzesi sono riusciti a pareggiare in extremis con Dessers, che ha segnato al 90’+4′. Questo risultato lascia tutto aperto per il ritorno, promettendo un match avvincente.

Sparta Praga vs. FCSB

Anche la sfida tra Sparta Praga e FCSB si è conclusa con un pareggio 1-1. I rumeni sono andati a segno con Dawa, mentre per i padroni di casa ha risposto Olatunji. Entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione, mantenendo in bilico la qualificazione fino alla gara di ritorno.

Lilla vs. Fenerbahce

Il Lilla ha ottenuto una vittoria importante contro il Fenerbahce, imponendosi per 2-1. I francesi sono passati in vantaggio con Santos e hanno raddoppiato con Zhegrova. Il Fenerbahce ha cercato di rientrare in partita con un gol di Kahveci, ma non è riuscito a trovare il pareggio. Questa vittoria dà un vantaggio significativo al Lilla in vista del ritorno.

Salzburg vs. Twente

Infine, il Salzburg ha vinto 2-1 contro il Twente grazie a una doppietta di Kjaergaard. Gli olandesi hanno accorciato le distanze sul finale con Vlap, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta. Il Salzburg si presenta quindi con un leggero vantaggio per la partita di ritorno, ma il Twente avrà la possibilità di ribaltare la situazione.