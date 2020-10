Il Gruppo Poste Italiane ha annunciato la volontà di assumere diverse risorse come Autisti Addetti alle Consegne, oltre ai recenti annunci per assunzioni di portalettere. Questa volta il Gruppo si è rivolto all’Agenzia per il lavoro Adecco per occuparsi della selezioni degli Autisti, che saranno assunti da varie Regioni Italiane con uno stipendio di 1.600 euro circa lordi mensili per quattordici mesi l’anno.

Solitamente il Gruppo Poste Italiane ricerca candidati sia in possesso di una laurea che di un diploma di maturità quinquennale, che abbiano però raggiunto una votazione minima. Non vi sono limiti di età, anche se per la maggior parte dei casi si tende a favorire i più giovani, ma è fondamentale, nell’atto della candidatura, fornire un curriculum vitae preciso che indichi tutta la carriera scolastica.





Tramite l’agenzia per il lavoro Adecco, Poste Italiane ha pubblicato alcune offerte di lavoro per la mansione di Autisti che si dovranno occupare della guida, del carico e dello scarico del veicolo.

Tutti gli interessati a lavorare come Addetti alle Consegne devono rispettare una serie di requisiti obbligatori tra cui:

possesso della patente C e della CQC – Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto delle merci e della Carta Tachigrafica in corso di validità

concentrazione, responsabilità, precisione

disponibilità a lavorare su turni tra lunedi e venerdi

possesso di un diploma di maturità quinquennale con una votazione non inferiore a 70 / 100 oppure una laurea con votazione non inferiore a 102 / 100

Adecco si occuperà di selezionare Autisti per le seguenti Regioni e città italiane:

Macerata

Bologna

Trento

Roma

Milano

Palermo

Nuoro

Venezia

Bergamo

Come Candidarsi:

Tutti gli interessati ai posti sopracitati come Autisti Addetti alle Consegne per il Gruppo Poste Italiane possono inoltrare la propria domanda di candidatura direttamente inviando il proprio curriculum vitae e i propri dati sul sito ufficiale dell’Agenzia per il Lavoro Adecco.

Desideriamo ricordarvi che tutti gli annunci di lavoro sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 (tranne ove specificato).