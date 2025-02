POSITIVO AL CONTROLLO ANTIDOPING: dopo Sinner hanno beccato anche lui | Squalificato immediatamente

Nuovo scandalo nel mondo del tennis, dopo Jannik Sinner un altro grande nome è stato beccato positivo ai controlli: squalifica immediata.

Il periodo d’oro di Jannik Sinner continua senza sosta. Dopo aver vissuto un 2024 a dir poco meraviglioso, il ragazzo di San Candido anche in questo nuovo anno è tornato grande protagonista. Il primo grande appuntamento della stagione tennistica è stato infatti conquistato proprio dal 23enne nostro connazionale.

Agli Australian Open infatti il classe 2003 si è imposto senza troppi problemi, tranne per un lieve malessere fisico accusato in una delle sfide, che ha fatto temere subito il peggio. Come detto però Sinner si è ripreso ed ha trionfato in terra australiana, battendo in finale Zverev in modo netto in una sfida senza storia.

Ora il numero uno del Ranking ATP si sta preparando per i prossimi appuntamenti. Nello specifico c’è il torneo in Qatar che lo vedrà protagonista nelle prossime settimane. Tuttavia tra un allenamento e l’altro Sinner rimane focalizzato anche sul caso doping in cui è rimasto coinvolto ormai diversi mesi fa.

Un occhio al campo e uno al TAS

Solamente a partire dalla prossima metà di aprile Sinner potrà avere maggiori novità sull’esito del ricorso presentato dalla Wada in merito appunto al caso doping che lo vede protagonista. L’attesa per lui e per tutti i suoi tifosi e gli appassionati di tennis è tanta, e chiunque spera che il ragazzo altoatesino non venga punito.

Ma è proprio in merito alla questione doping che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità. Dopo il numero uno del Ranking ATP infatti un altro grande nome del tennis è stato beccato positivo durante i controlli antidoping. In questo caso però è giunta una squalifica immediata nei suoi confronti. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Sospensione immediata per il tennista

Il 29enne portoghese Goncalo Oliveira, che però in campo tennistico rappresenta il Venezuela, è stato trovato positivo alla metanfetamina durante un controllo. E l’assunzione di questa sostanza non è stata giustificata in nessun modo tramite medicinali o quant’altro.

Di conseguenza l’ITIA ovviamente non ha perso tempo, e ha provveduto per la sua squalifica immediata. Si allunga dunque la lista degli squalificati nel mondo del tennis. In attesa del nostro Sinner.