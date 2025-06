Portatemi qui Andrea Barzagli: CONTRATTO DA ALLENATORE FINO AL 2026 | Dal 1° luglio col fischietto in mano

Potrebbe tornare presto protagonista l’ex difensore di Palermo, Juventus e Nazionale. Per lui ruolo importante.

La stagione di Serie A che sta per iniziare vedrà numerose riconferme in panchina ma altrettante importanti novità. Il Napoli continuerà sotto la guida di Antonio Conte, convinto da De Laurentis a restare dopo i rumors di fine campionato. Anche Igor Tudor resterà alla Juventus, subito protagonista al Mondiale per Club. Tra le riconferme, il Como ha puntato sulla continuità con Cesc Fàbregas, mentre Vincenzo Italiano e Kosta Runjaic sono stati riconfermati rispettivamente al Bologna e all’Udinese.

La Cremonese, fresca di vittoria dei play off di B, ha scelto di mantenere Giovanni Stroppa al timone. Destino simile per il Sassuolo, che il campionato cadetto lo ha vinto grazie alla guida di Fabio Grosso. Il Genoa ha rinnovato la fiducia a Patrick Vieira, mentre sono da definire ancora alcune panchine come quelle di Verona e Pisa.

Tanti volti nuovi nel massimo campionato che inizierà tra poco più di due mesi. Il Milan ha scelto di richiamare Max Allegri, con il compito di ricostruire dopo una stagione deludente e caotica. L’Inter ha salutato Simone Inzaghi, volato in Arabia, e ha affidato all’ex Parma Chivu il compito di guidare Lautaro e compagni.

Il Torino ha scelto Marco Baroni, reduce dall’esperienza alla Lazio, per ripartire dopo l’addio di Vanoli. La Roma ha accolto Gian Piero Gasperini, premiandolo per il lavoro eccezionale svolto all’Atalanta. Quest’ultima, a sua volta, ha deciso di affidarsi a Ivan Juric che proprio nella scorsa stagione ha avuto un’esperienza poco felice nella Capitale.

Barzagli dopo il calcio giocato

Andrea Barzagli ha totalizzato oltre 200 presenze con la Juventus in Serie A tra il 2011 e il 2019, conquistando otto scudetti consecutivi. Ha indossato la maglia azzurra ben 73 volte dal 2004 al 2017, senza mai segnare, contribuendo al titolo mondiale del 2006 e partecipando anche a tre edizione dei campionati Europei.

Dopo il ritiro nel 2019, Barzagli ha intrapreso un percorso da allenatore e opinionista. È entrato nello staff tecnico della Juventus come collaboratore di Maurizio Sarri, ruolo da cui si è dimesso nel maggio 2020 per motivi personali. Nel 2021 è stato scelto dalla FIGC per supportare i tecnici delle nazionali giovanili fino all’Under‑20. Parallelamente, ha collaborato con DAZN come opinionista.

Pronto a tornare protagonista

Andrea Barzagli, colonna portante della Juventus per anni, sembra pronto a tornare protagonista. Proprio la Juventus è pronta a riabbracciarlo per farlo entrare nello staff tecnico di Igor Tudor. Per l’ex difensore toscano sarebbe un ritorno dopo l’esperienza di ormai quattro stagioni fa, ma non c’è solo la Juve.

Anche il Milan sarebbe interessato a Barzagli. Si parla di un possibile ruolo nello staff di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus, che lo vorrebbe al suo fianco anche nella nuova avventura rossonera. Un’altra opzione per Barzagli è la Nazionale: con Gennaro Gattuso come CT, potrebbe unirsi allo staff tecnico, forse affiancato anche dal suo ex compagno di difesa in bianconero e in azzurro, Leonardo Bonucci.