PORTATEMI IN OSPEDALE PER FAVORE: ambulanza e codice rosso | Paura a pochi secondi dall’inizio della partita

Disavventura per il calciatore, trasportato in ospedale con la massima urgenza: paura a pochi secondi dalla partita

Una vera e propria disavventura quella che ha subito, nelle ultime ore, il noto calciatore che in questo momento si trova in ospedale. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi pare che l’atleta sia stato trasferito in ambulanza e portato nel nosocomio in codice rosso.

A quanto pare per via di un fortissimo dolore al petto che non gli stava lasciando tregua. Un dolore che, con il passare del tempo, aumentava sempre di più tanto da far scattare il panico generale.

Una volta arrivato in ospedale è stato sottoposto ad accertamenti da parte dei medici. Gli stessi che gli hanno evidenziato una embolia polmonare. Vale a dire una presenza di un coagulo di sangue in una arteria polmonare.

Per alcuni giorni verrà posto sotto osservazione. Nel caso in cui le sue condizioni dovessero andare a migliorare allora si potrà pensare anche ad una sua possibile dimissione.

Forti dolori al petto, portato urgentemente in ospedale: cosa è successo

Momenti di panico quelli che hanno visto come protagonista (anche se in questo caso vittima) l’ex nazionale brasiliano e vecchia conoscenza del calcio europeo. Stiamo parlando di Luiz Gustavo (ex Bayern Monaco, Marsiglia e Fenerbahce). Il 37enne, attualmente in forza al San Paolo, si è sentito poco bene nella mattinata di sabato 5 aprile. Tanto da essere portato all’ospedale “Albert Einstein“. A confermarlo, con una nota, il club brasiliano sul sito e canali ufficiali social.

Come riportato in precedenza, al centrocampista, è stato evidenziato una embolia polmonare. Le sue condizioni, in questo momento, non sarebbero gravi anche se la paura è stata forte. Pochi giorni prima, precisamente mercoledì 2 aprile, era sceso in campo nel match della “Copa Libertadores” contro gli argentini del Tallares. I medici dell’ospedale lo hanno ufficialmente ricoverato a causa di un tromboembolismo polmonare.

Disavventura per l’ex Selecao, ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, tra le fila dell’Al-Nassr, Luiz Gustavo è ritornato in Brasile dove è stato accolto dal San Paolo. Il classe ’87 si era lamentato di un forte dolore alla cassa toracica. I medici, inoltre, hanno rivelato che quanto avuto dal calciatore, oltre a bloccargli una arteria per coagulo, gli può causare anche la mancanza di respiro.

Per i prossimi giorni il calciatore continuerà a restare sotto osservazione da parte dei medici dell’ospedale. Ovviamente ha potuto vedere l’incontro di campionato, quello disputato in trasferta, contro l’Atletico Mineiro (per la cronaca 0-0) dal lettino dell’ospedale.