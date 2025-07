PLUSVALENZE IN SERIE A: “Revocato lo Scudetto” | L’ultima sentenza è definitiva

Un caso che ancora fa discutere.

Il cosiddetto “caso Osimhen”, che aveva sollevato timori riguardo a possibili penalizzazioni per le squadre del nostro campionato, soprattutto quelle che hanno partecipato alla corsa scudetto, sembra destinato a sgonfiarsi. L’indagine della Procura di Roma sul presunto falso in bilancio relativo all’acquisto dell’attaccante nigeriano e ad alcune plusvalenze sospette non ha, al momento, prodotto conseguenze sul piano sportivo. Nonostante le iniziali speculazioni, non è stata avanzata alcuna richiesta di revocazione della precedente sentenza di assoluzione sportiva.

Il Napoli era già stato prosciolto nel 2022, ma la normativa prevedeva che, in presenza di nuove prove, il Procuratore Federale Giuseppe Chinè potesse chiedere la riapertura del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti penali. Poiché tali atti sono arrivati entro il 9 aprile 2024, il termine ultimo per intervenire era il 9 maggio. Nessuna comunicazione ufficiale è però pervenuta, né sul sito FIGC né da fonti federali.

Un confronto con il caso Juventus rafforza l’ipotesi dell’archiviazione: in quella vicenda, la richiesta di revocazione fu pubblicata dalla FIGC lo stesso giorno della sua formalizzazione, rispettando i tempi previsti. Il silenzio nel caso Napoli appare dunque significativo e lascia intendere che Chinè non abbia riscontrato elementi sufficienti per agire.

Alla luce dei fatti, il club partenopeo sembra ormai al sicuro da sanzioni. La classifica non subirà alterazioni a tavolino e il finale di stagione si giocherà esclusivamente sul campo, senza il peso di vicende extracalcistiche.

Il meme virale e l’ironia dei tifosi

Sta circolando sul web un meme che ha rapidamente conquistato la scena tra i tifosi, specialmente quelli rivali del Napoli. L’immagine ritrae un ipotetico scenario: «Viene revocato lo scudetto 2022/23 ma De Laurentiis viene giudicato colpevole ed è costretto a vendere il Napoli. Firmate?», seguito da una folla di persone che firma con entusiasmo. È l’ironia tipica dei social, che mescola frustrazione sportiva, rivalità e sarcasmo, sfruttando le polemiche nate attorno al cosiddetto “caso Osimhen” e alle indagini sulle plusvalenze fittizie.

Il clima social si è infiammato per settimane attorno a questa vicenda, tanto che qualcuno aveva ipotizzato addirittura «una penalizzazione di due o tre punti», con conseguenze sulla classifica e sul valore simbolico dello scudetto. Ma la realtà dei fatti si è ormai consolidata: non ci saranno sorprese. Non è arrivata nessuna richiesta di revoca della precedente assoluzione da parte della Procura Federale, e il termine per presentarla è scaduto il 9 maggio.

Caso chiuso, scudetto al sicuro

Il silenzio della FIGC e l’assenza di comunicazioni ufficiali sono segnali chiari: il caso è stato archiviato. A differenza del procedimento che coinvolse la Juventus, dove la richiesta di revoca fu immediatamente resa pubblica, nel caso Napoli non è accaduto nulla di simile.

La giustizia sportiva ha chiuso il fascicolo, e di conseguenza lo scudetto conquistato sul campo resterà tale. L’ironia dei meme può continuare a divertirci, ma ormai non c’è più nulla da temere.