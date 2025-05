PLAYOFF SERIE B LIVE JUVE STABIA-PALERMO 0-0

Conclusa la regular season, il Palermo è chiamato all’impresa: questa sera sfiderà in trasferta la Juve Stabia nel primo turno dei playoff di Serie B. I rosanero, che hanno terminato l’ultima giornata all’ottavo posto, dovranno obbligatoriamente vincere per superare il turno. In caso di pareggio, infatti, saranno i campani a qualificarsi grazie al miglior piazzamento in classifica.

Alessio Dionisi si affida al collaudato 3-4-1-2. In porta confermato Audero, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Ceccaroni, Baniya e Diakitè. A centrocampo agiranno Blin e Gomes in posizione centrale, mentre Pierozzi e Di Francesco presidieranno le corsie laterali. In attacco Segre sarà il trequartista a supporto della coppia Brunori-Pohjanpalo.

Ecco la cronaca live del match:

PRIMO TEMPO

16′ – Duplice salvataggio di Ruggero su Pierozzi prima e Pohjanpalo poi, entrambi a tu per tu in area: il Palermo spreca una potenziale occasione da rete.

12′ – Episodio dubbio in area Juve Stabia: contatto tra Floriani e Di Francesco, ma l’arbitro lascia correre. Protestano i giocatori rosa.

5′ – La Juve Stabia prova a colpire su calcio piazzato con Peda e Adorante, ma il Palermo regge l’urto e difende con ordine.

3′ – Palermo pericoloso in avvio: Pohjanpalo recupera palla in zona offensiva ma non trova lo spazio per calciare.

1′ – Pronti, via! Inizia il match a Castellammare con qualche istante di ritardo per via di fumo in campo.

IL TABELLINO

JUVE STABIA: 20 Thiam, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Adorante, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 15 Floriani, 27 Candellone (C), 29 Fortini, 45 Peda, 98 Mosti. A disposizione: 1 Matosevic, 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 13 Baldi, 14 Meli, 18 Sgarbi, 24 Varnier, 25 Gerbo, 28 Andreoni, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati. Allenatore: Pagliuca.

PALERMO: 12 Audero, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 17 Di Francesco, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Di Bello (Brindisi).

AA1: Lo Cicero (Brescia).

AA2: Bahri (Sassari).

IV UFFICIALE: Rutella (Enna).

VAR: Pezzuto (Lecce).

AVAR: Maresca (Napoli).

MARCATORI:

NOTE: