Pisa, Tramoni non è più incedibile: si valutano i sostituti

Sarà un gennaio molto caldo per il Pisa Sporting Club. Come riportato da Sestaporta.news, dopo la riunione di mercato andata in scena ieri sera all’Arena, la dirigenza nerazzurra sta valutando con grande attenzione il futuro del reparto offensivo.

Oltre alla situazione legata a Nzola — con il Genoa nuovamente interessato e lo Spezia prudente sugli altri costi dell’operazione — il club toscano sta considerando anche altre possibili uscite. In particolare, la posizione di Matteo Tramoni non è più considerata intoccabile: il Pisa si è preso tempo per riflettere e ogni decisione verrà rimandata a fine mercato. In questo contesto potrebbero riaprirsi anche i contatti con il Palermo, nonostante le recenti dichiarazioni del presidente Corrado.

La riflessione del club non riguarda solo Tramoni, ma l’equilibrio complessivo dell’attacco. La strategia appare chiara: in Serie A servono giocatori offensivi capaci di incidere con continuità. Se l’organico resterà invariato, sono previsti due innesti in attacco; in caso contrario, con una cessione, il numero potrebbe salire a tre, ridisegnando completamente il reparto. Nel frattempo si registrano passi avanti per la chiusura dell’operazione Tsawa.