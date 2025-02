PETARDO SCOPPIA IN CAMPO, PORTIERE IN AMBULANZA: 10 minuti di inferno in campo | Sarà 3-0 a tavolino

Panico nel corso della partita, con il petardo che ha ferito il portiere, costretto ad essere portato in ospedale tramite ambulanza.

Il calcio è uno sport che unisce milioni di persone, ma a volte la tensione può trasformarsi in violenza. Episodi di scontri tra giocatori, tifosi e addirittura membri dello staff non sono rari, generando momenti di panico dentro e fuori dal campo. In alcuni casi, la violenza si estende anche sugli spalti, con tifoserie rivali che si affrontano, rendendo necessario l’intervento della sicurezza.

Purtroppo però può addirittura capitare che le due cose si fondino, tanto da mixare il caos del campo con quello degli spalti. Ed è proprio questo ciò che è accaduto nel corso del recente match di campionato, dove sul terreno di gioco c’è stato un vero e proprio inferno per ben 10 minuti.

Un petardo esploso ha causato dei danni importanti al portiere di una delle due squadre, tanto che questo è stato portato in ambulanza presso la struttura ospedaliera più vicina. Il caos è dunque iniziato a regnare sul campo, e adesso le sanzioni del giudice sportivo saranno pesantissime: si parte dal 3-0 a tavolino.

È successo di tutto

Nei giorni scorsi si è giocato il match valevole per il Girone A di Eccellenza siciliana tra la Folgore Castelvetrano e l’Oratorio San Ciro e Marineo. La compagine di casa nel finale di gara era avanti di un gol, e non appena ha siglato il raddoppio si è scatenato il caos.

Dopo la rete infatti un petardo sarebbe esploso vicino al portiere della squadra ospite, che è rimasto a terra dolorante. Soccorso subito dallo staff medico presente, l’estremo difensore è stato portato in ospedale caricato sull’ambulanza, e fortunatamente non ha riportato guai peggiori. Tuttavia la Folgore ha contestato pesantemente questo episodio.

In arrivo pesanti sanzioni

Dopo quanto accaduto il direttore di gara ha interrotto la partita. I padroni di casa però hanno contestato la cosa. A loro dire infatti il petardo in questione sarebbe esploso sugli spalti, dunque ben lontano dal portiere, che avrebbe provato a sfruttare la cosa solo per annullare il risultato maturato sul campo.

Ovviamente gli ospiti sostengono il contrario e hanno addirittura rincarato la dose, parlando di ulteriori aggressioni ai danni di calciatori e allenatore. La palla dunque passa in mano al giudice sportivo, che potrebbe così procedere per un 3-0 a tavolino in favore dell’una o dell’altra squadra.