Pescara in emergenza verso il Palermo: operato Pellacani e alcuni calciatori in dubbio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

In vista del prossimo match di campionato, in programma per Sabato al “Renzo Barbera” contro il Palermo, il Pescara dovrà fare i conti con l’emergenza indisponibili.

Il difensore Filippo Pellacani è stato oggi sottoposto a un intervento chirurgico a Bologna, mentre hanno svolto un lavoro differenziato Olzer, Merola, Oliveri e Tsadjout. Esami alla mano invece per Giannini in seguito ad uno scontro nel match di ieri: nulla di preoccupante ma si resta in attesa dell’esito.

Condizioni da valutare anche per Capellini e Brosco, entrambi in preda a noie al flessore, e per Matteo Dagasso, le cui condizioni fisiche non eccelse erano già state evidenziate da Vivarini dopo la partita con l’Avellino

 

