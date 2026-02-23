Pescara, Gravillon salta il Palermo
Brutte notizie in casa Pescara. In vista del match dell’Adriatico contro il Palermo, in programma per domenica 1 marzo con calcio di inizio in programma per le ore 15.00, i delfini dovranno fare a meno del centrale difensivo, Andrew Gravillon.
Il francese ha rimediato un ammonizione durante l’incontro di sabato contro il Venezia: essendo diffidato scatterà per lui la squalifica per una giornata, dovendo rinunciare alla gara contro i rosanero. Un assenza importante per mister Gorgone, che dovrà dunque riorganizzare il reparto difensivo.