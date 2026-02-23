Pescara, Gravillon salta il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
LAPR0379-0042-kdWF-U320737853717t9H-620x349@Gazzetta-Web_articolo

Brutte notizie in casa Pescara. In vista del match dell’Adriatico contro il Palermo, in programma per domenica 1 marzo con calcio di inizio in programma per le ore 15.00, i delfini dovranno fare a meno del centrale difensivo, Andrew Gravillon.

Il francese ha rimediato un ammonizione durante l’incontro di sabato contro il Venezia: essendo diffidato scatterà per lui la squalifica per una giornata, dovendo rinunciare alla gara contro i rosanero. Un assenza importante per mister Gorgone, che dovrà dunque riorganizzare il reparto difensivo.

Altre notizie

adorante

Il Gazzettino di Venezia: «Adorante nuovo Doge. Sfida aperta con Pohjanpalo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Il Messaggero Frosinone: “Serie B, volata a quattro. Palermo ago della bilancia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 072254

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara verso il Palermo, applausi e rimpianti. Ma la difesa è un macigno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
novellino (1)

Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini dopo il debutto sulla panchina biancoverde: «Ho visto l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 222207

Reggiana-Avellino, Sala: «Ballardini ci ha spiegato cosa non stava funzionando»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 215454

Reggiana-Avellino, Rubinacci: «Amareggiati per questo pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Zanimacchia-1-scaled

Modena, Zanimacchia dopo la vittoria sulla Juve Stabia: «Dobbiamo continuare su questa strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
abate juve stabia

Juve Stabia-Modena, Abate: «Siamo in emergenza totale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file5 (9)

Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: botta e risposta Portanova-Enrici. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
sottil modena

Modena vittorioso sulla Juve Stabia, Sottil: «Squadra sempre più matura»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
638322910_18560888002028480_4448693722288443392_n

Serie B, Juve Stabia-Modena 1-2: emiliani ok al “Menti”, la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

LAPR0379-0042-kdWF-U320737853717t9H-620x349@Gazzetta-Web_articolo

Pescara, Gravillon salta il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
daversa-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Torino, esonerato Baroni: accordo con D’Aversa fino a giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
polizia foto buona HD-2

Lite durante Atalanta-Napoli: donna accoltella il marito dopo le urla per un rigore

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
adorante

Il Gazzettino di Venezia: «Adorante nuovo Doge. Sfida aperta con Pohjanpalo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Il Messaggero Frosinone: “Serie B, volata a quattro. Palermo ago della bilancia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026