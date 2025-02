Per me qui non c’è posto: CHIAMA IBRAHIMOVIC E RESCINDE IL CONTRATTO CON IL MILAN | Addio a parametro zero

Addio a sorpresa in casa rossonera, con il calciatore che ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Diavolo per trovare più spazio.

Il trionfo in Supercoppa italiana contro l’Inter è stata solo una mera illusione per il Milan. E’ vero sì che si è conquistato un trofeo, ma è altrettanto realistico che i problemi presenti nella prima parte di campionato non sono stati ancora risolti, nemmeno sotto la gestione di Sergio Conceicao.

Ecco perché dunque adesso la società è intenzionata ad effettuare qualche modifica importante. Di sicuro molte di queste arriveranno sul mercato, dove il tecnico lusitano spera di accogliere qualche rinforzo già in questi ultimi giorni della sessione di gennaio, ma soprattutto in vista di giugno.

Allo stesso modo però alcune manovre ci saranno anche in uscita. Tanti calciatori importanti sono finiti nel mirino delle big europee, e allo stesso tempo ce ne sono altri che non rientrano più nel progetto. E per uno di questi l’avventura in rossonero è già arrivata al capolinea. Infatti il giocatore in questione ha telefonato a Zlatan Ibrahimovic e ha rescisso già il suo contratto con il club, il quale non incasserà nemmeno un euro dal suo addio.

Ecco chi lascia Milano

Dalla lite di Calabria con Conceicao allo scarso impegno messo in campo da Theo Hernandez e Rafael Leao, passando poi per coloro che si trovano ormai ai margini come Jovic. Al momento da questo punto di vista il mercato rossonero in uscita non si muove. Tuttavia c’è un calciatore milanista che ha rescisso ufficialmente.

Non parliamo però del Milan ‘dei grandi’, per così dire, bensì del Milan Futuro, che ha detto addio a quello che sarebbe dovuto essere uno dei fulcri principali del gioco di Daniele Bonera, sia per esperienza che per qualità.

C’è l’annuncio sulla rescissione

Stando a quanto riportato da milannews.it, Samuele Longo, arrivato in estate come l’uomo che avrebbe dovuto aiutare i ragazzi più giovani al netto della sua esperienza, ha risolto il contratto con il Milan Futuro dopo appena sei mesi di permanenza in rossonero.

Durante la sua esperienza al Diavolo il giocatore ha totalizzato 19 presenze mettendo a segno anche due reti. Il classe 92, ex Inter, si accasa all’Antequera, in Spagna, a parametro zero.