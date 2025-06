PEP GUARDIOLA TORNA IN ITALIA, è ufficiale: “Abbiamo firmato per il 9 agosto”

L’allenatore ha sempre avuto un grande rapporto con l’Italia.

Negli ultimi anni, Pep Guardiola ha consolidato la sua posizione come uno degli allenatori più vincenti e influenti della storia del calcio. Alla guida del Manchester City dal 2016, ha trasformato il club inglese in una macchina quasi perfetta, capace di dominare in Premier League e finalmente, nel 2023, di conquistare la tanto attesa Champions League, completando un treble storico con campionato e FA Cup. Il suo stile di gioco, basato sul possesso, la posizione e la pressione, ha lasciato un’impronta profonda nel calcio europeo.

Nel 2023-2024 ha continuato a lottare su tutti i fronti, pur dovendo fare i conti con l’usura di un ciclo vincente e con una crescente pressione mediatica. La sua abilità nell’adattare il gioco, anche in contesti tattici diversi, ha mantenuto il City competitivo, pur con qualche fisiologico calo di rendimento. Guardiola resta un punto di riferimento per tecnici, giocatori e analisti, spesso elogiato per la sua meticolosità e il suo approccio quasi ossessivo alla preparazione.

Il legame di Guardiola con l’Italia è profondo e affettivo. Da calciatore ha indossato la maglia del Brescia, condividendo lo spogliatoio con Roberto Baggio, e successivamente ha giocato anche nella Roma. Esperienze brevi ma significative, che lo hanno avvicinato al calcio italiano e alla sua cultura tattica. Non ha mai nascosto il fascino che l’Italia esercita su di lui, né la stima verso allenatori come Sacchi, Ancelotti e Lippi.

Più volte si è vociferato di un suo possibile approdo su una panchina italiana, voci mai concretizzatesi ma sempre cariche di suggestione. Guardiola conosce bene il calcio italiano, lo rispetta e lo studia, e chissà che in futuro non decida di chiudere il cerchio proprio in Serie A.

Una sfida stellare

Il Palermo, pronto a cominciare la nuova stagione sotto la guida di Filippo Inzaghi, sta lavorando per regalare ai propri tifosi un evento di prestigio prima del via ufficiale ai campionati. La preparazione estiva dei rosanero, infatti, potrebbe arricchirsi con un’amichevole di assoluto rilievo internazionale.

Secondo quanto riportato da tifosipalermo.it, la data da segnare in rosso è sabato 9 agosto, quando lo stadio Renzo Barbera potrebbe ospitare una sfida senza precedenti nella recente storia del club siciliano.

Haaland e il Manchester City a Palermo?

Le luci del Barbera, quindi, potrebbero accendersi per accogliere nientemeno che Erling Haaland e compagni, protagonisti del Manchester City. Per la prima volta dal loro ingresso nella galassia del City Football Group, il Palermo potrebbe ospitare proprio la squadra simbolo del progetto internazionale a cui appartiene.

Sarebbe un’occasione unica non solo per i tifosi rosanero, ma per tutta la città: una serata di gala che unisce simbolicamente due realtà diverse ma ora collegate, e che metterebbe il Palermo al centro dell’attenzione calcistica internazionale, almeno per una notte.