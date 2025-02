PENSACI, NE RIPARLIAMO A MARZO: contatto segretissimo per sostituire Thiago Motta | La mossa della disperazione

Il tecnico italo-brasiliano è ormai sempre più in bilico, e la società ha contattato un nome a sorpresa per sostituirlo.

E’ buio totale alla Continassa. Dopo il ko, il primo in campionato, patito al Maradona con il Napoli, la Vecchia Signora è stata sconfitta anche in casa nell’ultimo turno di Champions League contro il Benfica. Sebbene era una partita che sarebbe servita a poco, visto che i playoff erano stati raggiunti, e l’accesso diretto agli ottavi era quasi impossibile, il match ha lasciato grosse polemiche.

I giocatori in campo sembravano dei perfetti estranei. La squadra ha prodotto pochissimo e ha difeso in maniera pessima, soprattutto sul primo gol subito, commettendo tanti errori banali. La rabbia dei tifosi, che hanno fischiato sia a fine primo tempo che al termine della sfida, è andata a peggiorare una situazione che è già alquanto terribile.

Ovvio che in circostanze del genere a finire sulla graticola sia l’allenatore, e Thiago Motta non fa di certo eccezione. Tra i tifosi che vorrebbero un suo esonero, e gli addetti ai lavori che lo criticano aspramente, nelle ultimissime ore a fare un passo clamoroso verso il suo addio è stata la società torinese, che ha contattato in totale segretezza un altro tecnico.

Motta sempre più lontano da Torino

Tra voci e rumors al momento il fantasma per l’esonero di Thiago Motta resta una lontanissima ipotesi. E’ ovvio che dovrà arrivare una risposta immediata da parte della squadra, ma per adesso è difficile pensare ad un cambio di guida tecnica. Ben diversa è invece la situazione in vista di giugno.

Qualora gli obiettivi minimi non dovessero essere centrati, l’ex tecnico di Genoa e Bologna verrebbe subito mandato via. Ed è proprio in merito a questa eventualità che la Juventus, con il ds Cristiano Giuntoli in prima linea, sta cercando di cautelarsi.

La mossa di Giuntoli

In caso di rottura con Thiago Motta a fine stagione, il direttore sportivo bianconero potrebbe chiamare un altro allenatore fautore del bel gioco.

Stiamo parlando di Maurizio Sarri, con il quale Giuntoli ha già lavorato a Napoli e che si è seduto sulla panchina bianconera per un campionato. Difficile però che questa idea possa andare in porto, visto come il tecnico si è lasciato con la Vecchia Signora e con i suoi tifosi.