PENALIZZAZIONE IN SERIE A: -2 punti | Classifica distrutta dal provvedimento FIGC

Svolta totale in campionato: la FIGC ha deciso di applicare una penalità di due punti al club, stravolgendo la classifica di Serie A.

Come in ogni sport anche nel calcio ci sono delle regole ben precise da seguire. Queste però non riguardano unicamente le partite e tutto ciò che accade sul terreno di gioco, ma anche diverse norme che devono essere rispettate dalle società sotto diversi punti di vista, come quello economico e tanti altri.

Il loro mancato seguito comporta ovviamente delle sanzioni importanti. E una delle più delicate riguarda la penalizzazione in classifica. Pensando alla Serie A ad esempio ricorderemo sicuramente quando un paio di anni fa la Juventus è stata sanzionata in questo modo per le vicende relative alle plusvalenze e agli stipendi arretrati.

Come un fulmine a ciel sereno però nelle scorse ore è arrivata una notizia che preannuncia una situazione molto simile a questa. A quanto pare infatti la FIGC ha già preso provvedimenti e ha deciso di infliggere una penalizzazione di ben due punti ad un club del nostro campionato, andando a stravolgere completamente il prosieguo della stagione.

Scoppia la bomba in Serie A

Ormai siamo purtroppo abituati a sentire di tanto in tanto notizie riguardanti degli scandali nel mondo del calcio. Uno degli ultimi riguarda il caso ultras in cui sono coinvolte Milan e Inter. La squadra campione d’Italia in carica poi è stata tirata in causa anche in un’inchiesta riguardante delle false sponsorizzazioni ultimamente.

A rischiare davvero grosso però adesso è il Napoli. A quanto pare infatti il club partenopeo starebbe rischiando una penalizzazione di alcuni punti in classifica, c’è chi dice tre, chi invece due, a causa del caso Simonelli, il quale proprio la società azzurra ha provato a destituire dopo la nomina a presidente della Lega Serie A.

Campionato stravolto totalmente

Qualora la penalità venisse davvero inflitta al club partenopeo, il prosieguo del campionato sarebbe totalmente stravolto. Proprio il Napoli infatti è in piena lotta per lo scudetto con l’Inter e la differenza punti è davvero minima.

Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se la società di Aurelio De Laurentiis rimarrà coinvolta in una situazione del genere. I tifosi e tutto l’ambiente napoletano sta già incrociando le dita.