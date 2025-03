PEC NOTTURNA ALLA JUVE: “Offerta da 80 milioni di € per il vostro tesserato” | Giuntoli convoca una riunione urgente con i collaboratori

Calciomercato Juventus, offerta da urlo per i bianconeri in estate: 80 milioni per il calciatore. Giuntoli ci pensa

La sessione di calciomercato estiva non è mai stata così vicina. Sì, è vero che mancano ancora un bel pò di mesi per l’inizio di tutte le trattative, ma a quanto pare alla Juventus non vedono l’ora che il mese di luglio arrivi quanto prima.

Ed il motivo è dei più importanti: una di quelle offerte che difficilmente si possono rifiutare. Proprio come il classico treno che passa una volta sola nella vita e che bisogna prenderlo al volo. Lo sa benissimo il ds Giuntoli che potrebbe seriamente pensarci.

Stiamo parlando di molti soldi, ben 80 milioni di euro. Una cifra importantissima e che ti può permettere non proprio di rifarti una squadra (considerando i prezzi che circolano negli ultimi anni), ma comunque una solida base per ripartire.

Ed è per questo motivo che potrebbe essere convocata una riunione d’urgenza. Nella stessa potrebbero esserci i vertici alti del club e, di conseguenza, l’entourage del calciatore.

Calciomercato Juventus, offerta che non si può rifiutare: 80 milioni in arrivo

Poco importa se sulle spalle indossa la maglia numero 10, se arriva una offerta irrinunciabile la situazione cambia. Anche se il protagonista in questione si chiama Kenan Yildiz. Se, poco prima dell’inizio della stagione, la società aveva precisato che il nazionale turco sarebbe stato il presente ed il futuro del club, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. In particolar modo in estate. Gli occhi della Premier League si fanno sempre più insistenti.

Soprattutto quelli del Chelsea che, in estate, potrebbe bussare alla porta della Continassa per intavolare una trattativa per il gioiello turco. La rivoluzione in casa bianconera ci sarà. Passando proprio per le cessioni. Yildiz è uno dei candidati principali ad essere sacrificato. Per il sito ‘Sport.fr‘ non ci sono dubbi: i ‘Blues’ appaiono in netto vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni. Se dovesse arrivare, in quel di Torino, la cifra riportata in precedenza difficilmente uno come Giuntoli rifiuterebbe.

Rivoluzione Juventus, il gioiello pronto ad essere sacrificato per il bene del club

Non è assolutamente da escludere che possa essere stato lo stesso Maresca a chiedere, alla dirigenza inglese, di puntare tutto sul nazionale turco. In realtà si tratterebbe di uno sgarro nei confronti della sua ex squadra, dove nella stagione 2001-2002 vinse uno scudetto.

Nel caso in cui il turco dovesse seriamente svuotare l’armadietto e fare le valigie la Juventus avrebbe trovato anche il suo possibile sostituto. Si tratta di Ademola Lookman che, dopo la rottura con Gasperini, è pronto a lasciare Bergamo.