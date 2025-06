Paul, con me sei titlare: HANNO CHIAMATO POGBA | Convinto dall’allenatore “in privato”

Il centrocampista eclettico francese, reduce da un lungo stop, sarebbe pronto a tornare in campo e da protagonista.

La carriera di Paul Pogba è stata una parabola di grande talento, successi e purtroppo, negli ultimi anni, infortuni e vicende extracampo. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, il suo primo grande salto di qualità avviene nel 2012 quando, a parametro zero, si trasferisce alla Juventus.

In bianconero, Pogba si afferma come uno dei centrocampisti più promettenti del panorama mondiale, vincendo quattro scudetti consecutivi, due Coppe Italia e tre Supercoppa Italiane. i.

Nel 2016, Pogba torna al Manchester United per una cifra record di oltre 100 milioni di euro. Con i “Red Devils” vince una Coppa di Lega e un’Europa League. Il culmine della sua carriera arriva nel 2018, quando è tra i protagonisti assoluti della Francia che vince il Mondiale in Russia, segnando anche un gol in finale.

Dopo diverse stagioni tormentate da infortuni e prestazioni altalenanti al Manchester United, Pogba fa ritorno alla Juventus nell’estate del 2022. Tuttavia, anche questa seconda esperienza è stata pesantemente condizionata.

Doping e addio alla Juve

La carriera di Paul Pogba ha subito un duro colpo a causa della squalifica per doping. Il centrocampista era risultato positivo in un controllo effettuato ad agosto 2023, dopo la partita Udinese-Juventus.

Inizialmente squalificato per quattro anni, il TAS ha ridotto la squalifica a 18 mesi. Questa decisione ha permesso a Pogba di tornare ad allenarsi da gennaio 2025. Nonostante la riduzione della pena, la Juventus e il calciatore hanno raggiunto un accordo reciproco per la rescissione del contratto. Questo ha messo fine alla seconda esperienza di Pogba in bianconero, che è stata purtroppo caratterizzata più da problemi extracampo che da prestazioni in campo.

Pogba pronto a tornare

Dopo la rescissione con la Juventus e la riduzione della squalifica per doping, Paul Pogba è pronto a ripartire e ha già ricevuto diverse proposte. Nonostante le offerte economicamente allettanti provenienti dall’Arabia Saudita e dalla MLS, il centrocampista francese le avrebbe rifiutate, prediligendo un ritorno nel calcio europeo di alto livello.

Le voci lo danno vicino al Monaco in Ligue 1, una destinazione che gli permetterebbe di rimanere in un campionato competitivo. L’obiettivo primario di Pogba è chiaro: tornare a vestire la maglia della Nazionale francese e partecipare ai Mondiali del 2026. Per raggiungere questo traguardo, la scelta del club sarà fondamentale. Il rapporto con il selezionatore Didier Deschamps è ottimo e il tecnico ha sempre espresso fiducia nelle qualità e nella forza mentale del giocatore, lasciando aperta la porta per un suo ritorno una volta ritrovata la forma fisica e la continuità di gioco.