“PARTE THURAM”: l’affare Lookman ha smascherato i piani dell’Inter | L’annuncio

L’Inter rinforza prepotentemente il proprio reparto offensivo e qualcuno che questo possa preludere l’addio del francese.

L’Inter sta vivendo un’estate di mercato particolarmente intensa, focalizzata sul rafforzamento della propria rosa. Tra gli acquisti già ufficializzati, spiccano il promettente centrocampista Sucic dalla Dinamo Zagabria, l’esterno Luis Henrique dal Marsiglia e l’attaccante francese Bonny proveniente dal Parma. Questi innesti promettono di portare freschezza, qualità e nuove soluzioni tattiche.

Per il centrocampo, l’interesse del club si concentra su profili di spessore e già affermati in Serie A. Nomi come Ederson dell’Atalanta e Nicolò Rovella della Lazio sono attentamente monitorati. In difesa, l’obiettivo concreto per consolidare il reparto arretrato è David Hancko del Feyenoord, un giocatore solido e nel recente passato già accostato alla Juventus.

L’attacco sarà ulteriormente rinforzato con l’arrivo di almeno una nuova punta. Oltre ad Ademola Lookman dell’Atalanta, che ha già dimostrato il suo valore nel campionato italiano, l’Inter sta valutando attentamente diverse opzioni di alto livello. Tra queste, circola con insistenza il nome di Rasmus Højlund del Manchester United.

La strategia di mercato dell’Inter sembra chiara: combinare innesti di prospettiva con giocatori già pronti a fare la differenza, bilanciando il ringiovanimento della rosa con l’esperienza necessaria per competere ai massimi livelli. L’obiettivo è costruire una squadra ancora più competitiva e una rosa profonda.

La clausola di Thuram

L’Inter si trova di fronte a un dilemma di mercato riguardante Marcus Thuram. Nel suo contratto era inserita una clausola rescissoria di circa 85 milioni di euro, ma questa è scaduta lo scorso 7 luglio. Nessun club ha scelto di esercitarla, lasciando ora all’Inter il pieno controllo sul futuro del giocatore.

Questa situazione apre scenari interessanti per le finanze nerazzurre. Poiché Marcus Thuram è arrivato a Milano nell’estate del 2023 a parametro zero, una sua eventuale cessione a titolo definitivo genererebbe una plusvalenza quasi totale. Qualsiasi cifra superiore alle commissioni pagate all’epoca rappresenterebbe un guadagno netto significativo.

“E se Thuram andasse via?”

Il ds Pierpaolo Marino, ospite a “#Nonsolomercato” su Rai 2, ha espresso dubbi sull’operazione Inter-Lookman. Secondo Marino, l’eventuale arrivo di Ademola Lookman dall’Atalanta per circa 50 milioni, con Lautaro, Thuram e Pio Esposito già in rosa, rischierebbe un sovraffollamento offensivo. “Siamo sicuri che se arriva Lookman non possa partire Thuram?”, ha dichiarato Marino.

Per il dirigente, infatti, Marcus Thuram ha un valore di mercato simile a Lookman e suscita forte interesse da altri club europei. Se l’Inter decidesse di spendere per Lookman senza cedere un altro attaccante di peso, la rosa nerazzurra rischierebbe uno squilibrio sia tattico che economico.