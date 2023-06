L’Ascoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i diversi nomi in lizza per prendere posto nella panchina bianconera del prossimo anno, sembrerebbe essere uscito il nome del difensore ex Inter Christian Chivu.

Il tecnico, che fino ad oggi ha allenato la Primavera dell’Inter, sembrerebbe essere più di un’idea per la società Ascoli. Dopo un’ottima stagione con i ragazzi della società nerazzurra adesso Chivu, come riportato da TMW, potrebbe essere pronto ad un’avventura in Serie B.