PANCHINA AFFIDATA A MISTER ANDREA PIRLO: dobbiamo tornare subito in Serie A con te | È già tutto organizzato

Dopo l’ultima infelice esperienza alla Samp, Pirlo è pronto a tornare in pista: un club lo vuole a tutti i costi per tornare quanto prima in Serie A.

Ci sono allenatori che non hanno avuto la stessa carriera di quando erano calciatori. Vedi ad esempio il compianto Diego Armando Maradona, che è stato uno dei migliori della storia, ma che in panchina non è mai riuscito a sfondare. E come lui ce ne sono tanti altri.

Uno che sembra aver preso questo andazzo è Andrea Pirlo, che sebbene sia stato uno dei più forti centrocampisti della sua epoca, come tecnico fino ad ora ha fallito. Alla Juve, in Turchia e alla Sampdoria non ha ottenuto mai i risultati sperati. Tuttavia il campione del mondo 2006 è ancora giovane, ed ha quindi tutto il tempo per rimettersi in gioco.

E proprio a tal proposito nelle scorse ore è arrivata una bomba clamorosa sul suo futuro. Dopo l’infelice esperienza in blucerchiato infatti il tecnico è pronto a sedersi su un’altra panchina, di un club che vuole quanto prima tornare in Serie A. È già tutto organizzato nei minimi dettagli.

Nuova esperienza per Pirlo

In questa stagione una delle squadre che ha avuto un pesante declino è senza dubbio il Monza. Nei giorni scorsi, dopo l’ennesimo ko del campionato, la società ha deciso di richiamare in panchina Alessandro Nesta, dando il benservito a Salvatore Bocchetti. Tuttavia la situazione del club brianzolo è tutt’altro che felice.

Ad oggi infatti la squadra sembra tra le principali favorite per retrocedere. Ed è per questo motivo che in dirigenza si sta già pensando in qualche modo al futuro e, qualora dovesse retrocedere per davvero, a cercare di tornare quanto prima in massima serie. E per raggiungere questo traguardo l’ad Adriano Galliani sembra aver già trovato la persona giusta per il nuovo progetto, vale a dire Andrea Pirlo.

Tutto organizzato, ma c’è un ma

In questo modo sembrerebbe tutto molto organizzato per la compagine brianzola, anche se c’è da capire prima di tutto una questione importantissima.

A quanto pare la famiglia Berlusconi sta cercando acquirenti per la cessione della società, e qualora la vendita andasse in porto, cambierebbero tutte le carte in tavola, incluso il possibile approdo di Pirlo in panchina. Una situazione ancora in divenire.