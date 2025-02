“PANCHINA A ROBERTO DE ZERBI”: in Serie A per vincere Scudetto e Coppa Italia | Impossibile rifiutare

Annuncio a sorpresa sul futuro del tecnico bresciano, che torna in Serie A per vincere finalmente degli importanti trofei.

Ogni qual volta che pensiamo ad uno degli allenatori italiani che fa giocare meglio le proprie squadre ci viene in mente di sicuro Roberto De Zerbi. In tutte le tappe della sua carriera infatti il tecnico bresciano ha fatto sempre molto bene, attirando grossi complimenti e, spesso, ottenendo risultati importanti.

Dopo l’addio al Brighton, l’ex Sassuolo è diventato il punto di riferimento del Marsiglia, portando la sua filosofia di gioco dinamica e offensiva in un club che aveva bisogno di un cambiamento radicale. Arrivato in estate, l’allenatore italiano ha subito imposto il suo stile, basato su un possesso palla veloce, un pressing alto e un gioco corale che esalta le qualità dei singoli.

Nonostante, come ammesso da lui stesso, creda molto nel progetto, per De Zerbi sembra essere arrivata una chiamata irrifiutabile, che lo riporterebbe, dopo anni di assenza, in Serie A. L’annuncio da questo punto di vista sembra chiarissimo, e sancisce l’inizio di una nuova avventura per l’allenatore, pronto a mettere in bacheca Scudetto e Coppa Italia.

Arriva la svolta sul futuro di De Zerbi

Spesso e volentieri De Zerbi è stato accostato a panchine importanti, sia in Italia che all’estero. L’ultima in ordine di tempo è stata quella del Manchester United, che come ammesso dal diretto interessato lo ha cercato in estate, trovando il secco rifiuto del mister lombardo.

Una decisione netta dunque, che mette in mostra la sua personalità. A prescindere dal club, se non crede nel progetto il 45enne chiude la porta. La proposta che potrebbe arrivargli sul piatto al termine della stagione però è ben diversa, e il tecnico del Marsiglia la accetterebbe quanto prima.

Annuncio chiarissimo

Continua a tenere banco il futuro della panchina della Roma, che nella prossima stagione dovrà iniziare un nuovo progetto. E c’è qualcuno che ha candidato a pieno proprio De Zerbi come l’uomo ideale per approdare a Trigoria. Valentina Ballarini, nota giornalista di Sportitalia, ha scritto infatti le seguenti parole proprio su questa possibilità sul sito web dell’emittente.

”Se devi ricostruire l’entusiasmo e le idee di De Zerbi sono perfetti per la Roma, al di là di un ambiente molto particolare. RDZ ha quella personalità in grado di domare gli umori della Capitale, perchè è uno vero che ci mette sempre la faccia, perchè sa creare un gruppo granitico, perchè vive il calcio in modo viscerale, perchè è maniaco dei dettagli”.